«Ее ослабление выгодно всем»: как другие страны могут разобрать РФ по кускам 1 21.05.2022, 8:08

5,628

В России начнутся серьезные внутренние проблемы из-за поражений в Украине.

Поражения Российской Федерации в войне лишь приближают ее распад. А за развитием событий с интересом наблюдают страны-соседки РФ, которые уже положили глаз на части ее территорий.

В нынешней ситуации в ослаблении России заинтересованы все, потому что она угрожает всему миру. Об этом сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на "Главреде".

Сейчас большинство государств мира стремятся, чтобы РФ потеряла возможность изготавливать оружие массового поражения и ракеты.

Также другие государства заинтересованы в том, чтобы Россия распалась. Однако они намеренно не будут аннексировать ее территории, а будут подталкивать ее к выгодным для них процессам хитростью.

"Процесс дезинтеграции России возможен, когда там начнется гражданская война. Я не верю в то, что какие-то страны открыто будут заниматься аннексией российских территорий. По крайней мере сейчас, потому что ядерное оружие есть ядерное оружие, и никто не хочет рисковать, проверяя, работает оно у России или нет", – отметил эксперт.

Когда внутри России начнутся процессы, которые будут вести ее к дезинтеграции и гражданской войне, и при этом будет теряться способность центра управлять регионами, тогда станет возможным "парад суверенитетов", говорит эксперт.

"Тогда многие страны могут "помочь" России рассыпаться. Но они будут это делать осторожно. Тот же Китай не будет открыто лезть и аннексировать российские территории. Зачем, если можно подписать договор с Россией о том, что она отдает в аренду территорию, например, Хабаровского края на сто лет? Вроде бы Китай ничего не аннексировал, но де-факто приобрел колонию", – отмечает Загородний.

Также могут стать активными страны, у которых с РФ есть спорные территории, например, Япония. Однако пока в России сохраняется центральное руководство и система управления, этого ожидать не приходится, говорит эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».