Эпидемия обезьяньей оспы: что нужно знать белорусам 1 21.05.2022, 8:30

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Насколько опасно это заболевание и как быстро оно распространяется?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит экстренное совещание из-за случаев оспы обезьян, которые начинают регистрировать у людей в развитых странах мира. Заболевание внезапно начало проявляться у разных людей в США, Канаде, Испании, Португалии, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Швеции. Число случаев пока идет на десятки, но внезапное распространение оспы обезьян в этих странах признается нетипичным. Издание zerkalo.io рассказывает, что это за болезнь и нужно ли из-за нее переживать.

Что такое оспа обезьян?

В прошлом человечество регулярно сталкивалось со вспышками другого похожего заболевания — так называемой «натуральной» оспы. Люди жили с ней тысячелетиями, и масштабные эпидемии уносили жизни миллионов человек по всему миру. Еще в XVII веке английский врач Томас Сиденхем называл оспу «отвратительнейшей болезнью, унесшею в могилу больше жертв, чем все другие эпидемии, чем порох и война». Только в XX веке от натуральной оспы погибли от 300 до 500 миллионов человек во всем мире.

Натуральная оспа начиналась с лихорадки, болей в пояснице, головной боли и рвоты. Вскоре к этим симптомам добавлялась сыпь на коже, которая постепенно покрывалась корками и оставляла на теле рубцы. Такая же сыпь могла появляться в носу, гортани, в трахее и бронхах. Она могла гноиться, что приводило к токсическому поражению организма. Существовало две формы натуральной оспы: летальность первой составляла около 1%, второй — 30%. У перенесших болезнь в 65−80% случаев на теле оставались рубцы.

В 1967 году ВОЗ задалась целью полностью искоренить оспу. После успешной кампании вакцинации во всем мире последний случай заболевания был официально зарегистрирован в 1977 году. В 1980-м было объявлено о полной победе над натуральной оспой. После этого производство вакцины было остановлено. В 1980 году прививки против оспы перестали делать и в СССР.

К счастью, оспа обезьян — не настолько страшная болезнь, хотя тоже является довольно серьезной. По данным ВОЗ, в последние годы смертность от нее составляет от 3 до 6%. Оспа обезьян не очень заразна: показатель R0 для нее составляет от единицы до двойки. Это значит, что каждый зараженный оспой обезьян в среднем передает инфекцию одному, максимум двум людям. Для сравнения: у омикрон-варианта коронавируса показатель R0 мог достигать 12-ти.

Оспа обезьян вызывается вирусом из семейства поксвирусов. Он в основном поражает животных в Центральной и Западной Африке: например, веревочных белок, древесных белок, гамбийских сумчатых крыс, сонь, приматов. Однако оспа обезьян может заражать и людей, вызывая у них симптомы, очень похожие на те, которые наблюдались в прошлом при натуральной оспе, хоть и менее серьезные. Большинство случаев болезни регистрируется в сельских районах тропических лесов бассейна реки Конго, особенно в Демократической Республике Конго. В 2017 году крупная вспышка заболевания случилась в Нигерии, где в 200 подтвержденных случаях погибли 3% пациентов.

Впрочем, оспа обезьян встречалась не только в Африке. В 2003 году вспышку зафиксировали в США: более 70 человек заболели после контакта с инфицированными собаками, которые заразились от сумчатых крыс, привезенных из Африки. Оспу обезьян в прошлом также обнаруживали у путешественников из Нигерии в Израиле, Великобритании и Сингапуре.

Симптомы и мнения специалистов

Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 13 дней, но может быть и другим — от 5 до 21 дня. Симптомы выглядят так:

В период от ноля до пяти дней у заболевшего повышается температура, сильно болит голова, увеличиваются лимфатические узлы. Наблюдается боль в спине и мышцах, сильная усталость.

Через 1−3 дня начинает появляться сыпь (как правило, на лице и конечностях). Поражаются также слизистые оболочки полости рта (в 70% случаев), половых органов (30%) и конъюнктивы (20%), а также роговица. Сыпь развивается последовательно от пятен к папулам (слегка приподнятым плотным поражениям), везикулам (поражениям, заполненным прозрачной жидкостью), пустулам (поражениям, заполненным желтоватой жидкостью) и коркам, которые подсыхают и отпадают. Количество поражений колеблется от нескольких штук до нескольких тысяч.

Заболевание обычно длится от двух до четырех недель и проходит само по себе. Тяжелые случаи могут развиться у детей и у людей с ослабленным иммунитетом. Осложнения оспы обезьян могут включать вторичные инфекции, бронхопневмонию, сепсис, энцефалит и инфекцию роговицы с последующей потерей зрения.

«Больные оспой обезьян, с которыми я разговаривал, часто сообщают о довольно затяжном течении болезни с гриппоподобными симптомами с поражением органов дыхания. Они сообщают о сильном недомогании и болях. У них сильная усталость. Сами высыпания часто описываются как очень болезненные, независимо от того, где они возникают на теле», — рассказывает специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний США Андреа Макколлум. По ее словам, высыпания от оспы обезьян вызывают именно сильную боль, а не зуд. От них, как и в случае с натуральной оспой, могут оставаться шрамы. Высыпаний может быть как и несколько, так и «много сотен».

Сейчас озабоченность медиков вызывает то, что оспа обезьян регистрируется в развитых странах у людей, которые не ездили в Африку и не подозревали о контактах с заразившимися. В ВОЗ тоже отмечают, что текущая вспышка «нетипична».

«Сейчас мы сталкиваемся, по крайней мере, с множеством случаев, которые не имеют истории поездок в одну из тех стран Африки, где вирус оспы обезьян встречается естественным образом, а также не сообщают о каком-либо контакте с кем-либо, у кого была диагностирована оспа обезьян. Так что то, что мы наблюдаем сейчас, необычно», — говорит доктор Агам Рао, медицинский работник отдела патогенов и патологии Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Сейчас ведутся расследования, чтобы определить вероятный источник инфекции и ограничить ее дальнейшее распространение. В Великобритании создана специальная группа для отслеживания контактов заболевших. Контактам с наивысшим риском заражения предлагается вакцинация от оспы.

На экстренном совещании ВОЗ, как пишет The Telegraph, планируется участие ведущих экспертов по оспе. По данным издания, они обсудят возможные пути распространения вируса и необычно высокую долю среди заболевших мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами. Это в частности наблюдается в Великобритании.

«Хотя текущая группа случаев приходится на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, слишком рано делать выводы о способе передачи или предполагать, что половая активность была необходима для передачи, — говорит вирусолог Майкл Скиннер из Имперского колледжа Лондона. — Это первый раз, когда мы наблюдаем оспу обезьян в этой группе, но это может быть связано с тем, что ранее количество случаев было низким, поэтому вероятность того, что конкретные группы будут отражены в статистике, меньше».

Медицинские специалисты также предостерегают от того, чтобы сравнивать оспу обезьян и коронавирус, так как они слишком разные.

«Это вирус совершенно иного класса, нежели COVID-19, — говорит врач-инфекционист и эпидемиолог из США Шира Дорон, — Он преимущественно присутствует в животных резервуарах, случайно попадает к людям и может вызывать спорадические заболевания или относительно небольшие вспышки».

По ее словам, есть еще пара важных свойств вируса оспы обезьян, которые принципиально отличают его от коронавируса. Хотя оба вируса распространяются воздушно-капельным путем, вирус оспы обезьян в этом плане не настолько заразен, так как не распространяется аэрозольно (в мелких каплях, которые могут преодолевать большие дистанции).

«Аэрозоли не подвержены гравитации, а большие капли притягиваются к земле, — говорит Шира Дорон. — Кроме того, обезьянья оспа не является болезнью, которая передается во время бессимптомной фазы, что делало COVID-19 таким грозным врагом».

«Важно отметить, что это не новый вирус, — подчеркивает эпидемиолог Джон Браунштейн. — Он существует уже давно».

Как лечат оспу обезьян?

Вакцинация против натуральной оспы, согласно исследованиям, на 85% эффективна для предотвращения оспы обезьян. Поэтому если у вас есть такая прививка, заболевание может проходить легче. Правда, такую вакцинацию давно не проводят, потому что натуральная оспа считается исчезнувшим заболеванием. Так что люди моложе 40−50 лет в зависимости от страны, в которой они проживают, могут быть более восприимчивы к оспе обезьян. В Беларуси после 1980 года против натуральной оспы уже не вакцинировали. В настоящее время оригинальные противооспенные вакцины (первого поколения) больше не доступны для широкой публики.

Более новая вакцина на основе модифицированного вируса коровьей оспы была одобрена для профилактики оспы обезьян в 2019 году. Это двухдозовая вакцина, доступность которой остается ограниченной. Вакцины против оспы и оспы обезьян разрабатываются на основе вируса коровьей оспы.

Сегодня от этих болезней существуют не только вакцины, но и противовирусные препараты. Их разрабатывали в том числе из-за того, что хотя оспа и считается побежденной, существуют опасения, что вирус может быть использован в качестве биологического оружия. Например, в США для лечения оспы с 2021 года одобрен противовирусный препарат бринцидофовир. А в этом году Европейская медицинская ассоциация одобрила для лечения оспы обезьян противовирусное средство, известное как тековиримат. В случае вспышки заболевания его разрешено применять в ЕС. Исследования на животных, получивших летальные дозы вируса оспы обезьян или вируса оспы кроликов, показали, что лечение тековириматом значительно повышало выживаемость: когда курс начинали через четыре или пять дней после заражения, от 80 до 100% животных выживали. В группах животных, которые получали плацебо, не выжил никто.

Кроме противовирусных препаратов, лечение в основном поддерживающее. Пациентам восполняют дефицит жидкости в организме, обеспечивают поступление в организм питательных веществ и устраняют вторичные бактериальные инфекции.

О случаях смерти из-за оспы обезьян во время текущей вспышки заболевания пока не сообщалось.

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