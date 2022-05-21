Начальник ГУР: Украина будет освобождать свои территории исключительно военным путем

Начальник ГУР: Украина будет освобождать свои территории исключительно военным путем1
- 21.05.2022, 8:31
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Россия проиграет.
Захваченные Россией украинские территории Украина будет освобождать исключительно военным путем. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил The Wall Street Journal в интервью, которое было опубликовано 20 мая.
Он подчеркнул, что другого пути, кроме силового, не существует.
Глава военной разведки отметил, что Россия в результате проиграет, хотя сейчас у нее есть определенные локальные успехи на Донбассе.
Также Буданов подчеркнул, что Россия использует против Украины все возможные виды оружия, кроме ядерного, и в этой связи не согласился с мнением, что поставки Украине определенных видов вооружения (американское издание пишет о США и дальнобойных реактивных системах залпового огня HIMARS) якобы могут привести к эскалации со стороны Москвы.
Буданов говорил в интервью Sky News, которое вышло 13 мая, что переломный момент в войне наступит во второй половине августа.