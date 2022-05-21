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Начальник ГУР: Украина будет освобождать свои территории исключительно военным путем

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  • 21.05.2022, 8:31
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Начальник ГУР: Украина будет освобождать свои территории исключительно военным путем

Россия проиграет.

Захваченные Россией украинские территории Украина будет освобождать исключительно военным путем. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил The Wall Street Journal в интервью, которое было опубликовано 20 мая.

Он подчеркнул, что другого пути, кроме силового, не существует.

Глава военной разведки отметил, что Россия в результате проиграет, хотя сейчас у нее есть определенные локальные успехи на Донбассе.

Также Буданов подчеркнул, что Россия использует против Украины все возможные виды оружия, кроме ядерного, и в этой связи не согласился с мнением, что поставки Украине определенных видов вооружения (американское издание пишет о США и дальнобойных реактивных системах залпового огня HIMARS) якобы могут привести к эскалации со стороны Москвы.

Буданов говорил в интервью Sky News, которое вышло 13 мая, что переломный момент в войне наступит во второй половине августа.

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