Начальник ГУР: Украина будет освобождать свои территории исключительно военным путем 1 21.05.2022, 8:31

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Россия проиграет.

Захваченные Россией украинские территории Украина будет освобождать исключительно военным путем. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил The Wall Street Journal в интервью, которое было опубликовано 20 мая.

Он подчеркнул, что другого пути, кроме силового, не существует.

Глава военной разведки отметил, что Россия в результате проиграет, хотя сейчас у нее есть определенные локальные успехи на Донбассе.

Также Буданов подчеркнул, что Россия использует против Украины все возможные виды оружия, кроме ядерного, и в этой связи не согласился с мнением, что поставки Украине определенных видов вооружения (американское издание пишет о США и дальнобойных реактивных системах залпового огня HIMARS) якобы могут привести к эскалации со стороны Москвы.

Буданов говорил в интервью Sky News, которое вышло 13 мая, что переломный момент в войне наступит во второй половине августа.

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