На границе Беларуси и Украины оккупанты наращивают системы радиоэлектронной борьбы 2 21.05.2022, 8:40

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Вражеские войска стремятся проводить разведывательную деятельность.

На территории Беларуси заметили наращивание техники для проведения радиоэлектронной разведки и борьбы. Их размещают в приграничных с Украиной районах.

Такую информацию сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке. Там отметили, что ситуация на севере Украины в целом существенных изменений не претерпела.

«В приграничных населенных пунктах Беларуси заметили увеличение техники для радиоэлектронной борьбы и разведки. Вероятно, вражеские войска стремятся проводить разведывательную деятельность и обезоружить украинские войска, выведя из строя или подавив нашу электронику, а также средства связи и управления.

На Волынском и Полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах», – написали в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что угроза ракетных и авиационных ударов по гражданским и военным объектам Украины с территории Беларуси сохраняется.

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