На дачу за $5 тысяч: в каком состоянии продаются доступные для белорусов «универсалы» 1 21.05.2022, 8:54

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Бюджетные авто для летнего сезона.

Наступил дачный сезон, а значит пришло время возить рассаду, лопаты, мотоблоки и прочий инструмент. Естественно, удобнее всего это делать на универсале, пишет abw.by.

Но реально ли купить такую машину в хорошем состоянии, если бюджет ограничен пятью тысячами долларов?

Пожилой «лев»

Начнем с Борисовского тракта, где сразу обнаружился вполне достойно выглядящий Peugeot 307 2005 года выпуска за 5150 долларов. Под капотом 1,6-литровый бензиновый двигатель, коробка передач механическая.

Машина перекрашивалась, качество покраски не идеальное, но и плохим его не назовешь, хотя есть дефекты подготовки, бросающиеся в глаза. Вид имеет, как говорится, а явных признаков того, что Peugeot бывал в серьезном ДТП, не наблюдается.

В салоне возраст автомобиля чувствуется, хотя в целом он сохранился неплохо. Правда, руль изрядно потрепался за 17 лет.

Под капотом чисто и сухо. На первый взгляд никаких проблем не наблюдается, но в случае заинтересованности в покупке диагностика лишней не будет.

На этой Dacia не стоит ехать на дачу

Идем дальше и встречаем машину с идеальным названием для дачников – Dacia. Дизельный Logan-универсал 2008 года выпуска продают за 4950 долларов.

То, что машина крашена, видно с двух метров. Качество покраски очень не очень. На кромке заднего крыла видна ржавчина, бампер не защелкнут в фиксаторы, но ведь это на скорость не влияет. Полуторалитровый дизель надежен и экономичен. Может, на перекрашенный кузов стоит закрыть глаза?

Салон машины потрепанным не назовешь, но возраст дает о себе знать. Зато багажник удобный и просторный – вози что хочешь.

Под капотом на первый взгляд все прилично, разве что бросаются в глаза две груши подкачки топлива.

Но стоит присмотреться повнимательнее… Сорванные грани болтов крепления капота говорят о том, что он снимался. Крылья также откручивались.

Меняли из-за легкого удара или сквозной коррозии? Можно предположить и такой вариант, особенно если посмотреть на покрытые ржавчиной элементы подкапотного пространства, но нет. Правый лонжерон со сварным швом на нем намекает на другое.

«Каблук» тоже универсал

А чем плох для дачных задач каблук? В чем-то он даже удобнее универсала. Citroёn Berlingo 2009 года выпуска с пробегом в 112 тысяч километров. Под капотом бензиновый двигатель объемом 1,4 литра, КПП механическая.

Эта машина за свою жизнь также не смогла проехать мимо маляра, хотя ничего не говорит о том, что она была в серьезном ДТП.

Салон не убит, но требует хорошей химчистки. Багажник по удобству и объему сопоставим с "логановским".

В подкапотном пространстве чисто и аккуратно, проблем не видно и не слышно.

Пожароопасно

Перемещаемся на комиссионную площадку в Брилевичи, где обнаруживаем весьма приличного вида Renault Megane II 2003 года с 1,9-литровым дизелем и механической трансмиссией. Цена – 4650 долларов с торгом.

Кузов перекрашен полностью вместе с крышей. Качество покраски – "на продажу", кромка крыши над лобовым стеклом со шпатлевкой. Хотя если не присматриваться, машина выглядит неплохо. Да и как-никак ей почти 20 лет – найти автомобиль такого возраста в родной краске почти нереально.

Салон "Мегана" откровенно устал от жизни, дверные ручки облезли, накладка педали сцепления стерта "в ноль".

Элементы отделки багажника за 19 лет также пострадали.

А вот так выглядит жгут проводки на пятую дверь – тут и до возгорания недалеко. Крышка, похоже, менялась, т.к. и грани крепежных болтов сорваны, и год выпуска заднего стекла – 2007.

Подкапотное пространство вымыто, но на одном из патрубков наблюдалось запотевание. Оригинальный топливный фильтр заменили на завальцованный металлический стакан – про штатный подогрев можно забыть. Ну и, конечно, слегка напрягает обилие изоленты.

А если компактвэн?

Компактвэн – чем не вариант для поездок на дачу. Особенно если за него просят 3450 долларов с торгом. Это Citroёn Xsara Picasso 2002 года с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и МКПП.

Визуально машина смотрится свежо, т.к. недавно перекрашена. Кромка передней правой арки явно вылеплена из шпатлевки. Но в остальном к качеству окраса особых претензий нет: не идеально, но и не плохо. Признаков того, что автомобиль бывал в серьезной аварии, не видно.

Салон на первый взгляд кажется аккуратным, но на самом деле его двадцатилетний возраст хорошо ощущается. Возможно, поможет качественная химчистка, а не та, которая делается на скорую руку перед продажей.

Чехол рычага переключения передач потребуется заменить, также не помешает приобрести отсутствующую накладку педали сцепления.

Багажник относительно просторный и удобный, но ему тоже нужна химчистка.

Подкапотное пространство свежевымытое, поэтому сказать что-то о течи невозможно. На стаканах присутствуют следы ископаемого антикора, а вот обилия ржавчины на силовых элементах нет.

Наш вердикт

Поиск хорошей машины стоимостью до пяти тысяч долларов – задача не из легких. Все осмотренные экземпляры частично или полностью перекрашены – годы берут свое. А Logan судя по всему вообще восстановлен после серьезного ДТП. Возраст дает о себе знать и в салонах этих автомобилей.

Невольно проводится параллель с "Ладами", которые мы смотрели в начале мая. Среди них за те же деньги были неплохие экземпляры, не сулившие проблем своим покупателям в ближайшей перспективе. Но Kalina или Granta по уровню комфорта далеко не Renault Megane II или Peugeot 307. А еще они не универсалы – мотоблок в багажнике на дачу не отвезешь.

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