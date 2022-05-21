«Реал» выиграл всего один матч из 4-х перед финалом ЛЧ с «Ливерпулем»
- 21.05.2022, 9:02
Два клуба померяются силами в Париже 28 мая.
«Реал» выиграл всего один матч из четырех последних в чемпионате Испании, сообщает «Трибуна».
В 38-м туре Ла Лиги команда Карло Анчелотти сыграла на своем поле вничью с «Бетисом» (0:0).
До этого мадридцы уступили «Атлетико» (0:1), разгромили «Леванте» (6:0) и поделили очки с «Кадисом» (1:1).
Сегодняшняя игра была для «Реала», который досрочно одержал победу в Примере, последней перед финалом Лиги чемпионов.
28 мая «Мадрид» в Париже сыграет с «Ливерпулем».