закрыть
21 мая 2022, суббота, 9:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Два танка «испарились»: нацгвардейцы эффектно взорвали технику врага

1
  • 21.05.2022, 9:06
  • 1,986
Два танка «испарились»: нацгвардейцы эффектно взорвали технику врага

По оккупантам в Луганской области метко «отработала» украинская артиллерия.

На Луганщине в одном из населенных пунктов бойцы Нацгвардии эффектно уничтожили два вражеских танка.

Кадры уничтожения техники российских захватчиков обнародовали в Facebook Национальной гвардии Украины. Как видно из видео, украинская артиллерия очень метко "отработала" по оккупантах.

Технику захватчиков уничтожили бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии совместно с 24 отдельной механизированной бригадой имени короля Даниила.

"Меткость и профессионализм бережет снаряды и приближает к победе. Сильные вместе!" – отмечается в подписи к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив