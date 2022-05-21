Два танка «испарились»: нацгвардейцы эффектно взорвали технику врага 1 21.05.2022, 9:06

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По оккупантам в Луганской области метко «отработала» украинская артиллерия.

На Луганщине в одном из населенных пунктов бойцы Нацгвардии эффектно уничтожили два вражеских танка.

Кадры уничтожения техники российских захватчиков обнародовали в Facebook Национальной гвардии Украины. Как видно из видео, украинская артиллерия очень метко "отработала" по оккупантах.

Технику захватчиков уничтожили бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии совместно с 24 отдельной механизированной бригадой имени короля Даниила.

"Меткость и профессионализм бережет снаряды и приближает к победе. Сильные вместе!" – отмечается в подписи к видео.

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