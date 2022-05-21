Политолог из Гарварда: Путина расстреляют вместе с его «свитой» 21.05.2022, 9:08

3,218

Глава РФ не переживет поражения в войне против Украины.

Политолог из Гарварда Грэм Эллисон считает, что президент РФ Путин не переживет поражения в войне, которую он развязал против Украины. Диктатор потеряет и власть, и свою жизнь, считает эксперт.

Об этом политолог рассказал в интервью изданию Der Spiegel.

По словам Эллисона, в Пентагоне и Белом доме думают, сможет ли Путин проиграть войну против Украины и переживет ли он свое поражение. Эксперт считает, что президент РФ не выживет. Он может закончиться так же, как и Николай II, которого расстреляли вместе с его семьей и свитой.

"Путин войдет в российскую историю как человек, потерявший Украину и, возможно, даже возродивший ее", - считает политолог из Гарварда.

Если Путину придется выбирать между поражением и эскалацией насилия, считает эксперт, диктатор выберет последний вариант. Президент РФ не стесняется убивать людей, это было видно по событиям в Грозном и можно видеть сейчас в Мариуполе, утверждает Эллисон. Диктатор может даже пойти на риск и применить ядерное оружие.

"Это кошмарный сценарий: использование сравнительно небольшой атомной бомбы в 15 или 20 килотонн, что примерно равно бомбе в Хиросиме. Такой удар может убить от 20 до 50 тысяч человек за один акт, в зависимости от размера города. Это нарушит ядерное табу, существующее более 70 лет, и мы окажемся в новой реальности", - отметил политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».