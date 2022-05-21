закрыть
21 мая 2022, суббота, 9:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия ударила дорогостоящей ракетой по пляжному туалету в Одесской области

1
  • 21.05.2022, 9:18
  • 2,082
Россия ударила дорогостоящей ракетой по пляжному туалету в Одесской области

Возможно, это был «Калибр» за 6,5 миллиона долларов.

Российские войска уничтожили пляжный туалет в Одесской области ракетой и решили "реабилитироваться". Поэтому также нанесли удар по предприятию.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг"

Как следствие, там возник пожар, который быстро потушили. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за сутки 20 мая.

В командовании предположили, что после удара по туалету россиянам пришлось реанимировать свой боевой дух. Именно поэтому они нанесли удар по промышленному производству удобрений.

"Рашисты явно пытались "замочить в сортире" очаг нацизма и разрушили пляжный туалет. А чуть позже, пытаясь реанимировать свой боевой дух, ударили по промышленному предприятию", – рассказали в оперативном командовании "Юг".

Возгорание было внезапным, поскольку также произошел взрыв. Однако спасатели ГСЧС прибыли туда довольно быстро. К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших.

На данный момент известно, что попали в туалет в Одесской области ракетами воздушного базирования. Неизвестно, какой именно модели. Однако, например, одна российская ракета "Калибр" стоит примерно 6,5 миллиона долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив