Россия ударила дорогостоящей ракетой по пляжному туалету в Одесской области 1 21.05.2022, 9:18

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Возможно, это был «Калибр» за 6,5 миллиона долларов.

Российские войска уничтожили пляжный туалет в Одесской области ракетой и решили "реабилитироваться". Поэтому также нанесли удар по предприятию.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг"

Как следствие, там возник пожар, который быстро потушили. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за сутки 20 мая.

В командовании предположили, что после удара по туалету россиянам пришлось реанимировать свой боевой дух. Именно поэтому они нанесли удар по промышленному производству удобрений.

"Рашисты явно пытались "замочить в сортире" очаг нацизма и разрушили пляжный туалет. А чуть позже, пытаясь реанимировать свой боевой дух, ударили по промышленному предприятию", – рассказали в оперативном командовании "Юг".

Возгорание было внезапным, поскольку также произошел взрыв. Однако спасатели ГСЧС прибыли туда довольно быстро. К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших.

На данный момент известно, что попали в туалет в Одесской области ракетами воздушного базирования. Неизвестно, какой именно модели. Однако, например, одна российская ракета "Калибр" стоит примерно 6,5 миллиона долларов.

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