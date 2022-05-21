Россия ударила дорогостоящей ракетой по пляжному туалету в Одесской области

Россия ударила дорогостоящей ракетой по пляжному туалету в Одесской области1
- 21.05.2022, 9:18
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Возможно, это был «Калибр» за 6,5 миллиона долларов.
Российские войска уничтожили пляжный туалет в Одесской области ракетой и решили "реабилитироваться". Поэтому также нанесли удар по предприятию.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг"
Как следствие, там возник пожар, который быстро потушили. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за сутки 20 мая.
В командовании предположили, что после удара по туалету россиянам пришлось реанимировать свой боевой дух. Именно поэтому они нанесли удар по промышленному производству удобрений.
"Рашисты явно пытались "замочить в сортире" очаг нацизма и разрушили пляжный туалет. А чуть позже, пытаясь реанимировать свой боевой дух, ударили по промышленному предприятию", – рассказали в оперативном командовании "Юг".
Возгорание было внезапным, поскольку также произошел взрыв. Однако спасатели ГСЧС прибыли туда довольно быстро. К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших.
На данный момент известно, что попали в туалет в Одесской области ракетами воздушного базирования. Неизвестно, какой именно модели. Однако, например, одна российская ракета "Калибр" стоит примерно 6,5 миллиона долларов.