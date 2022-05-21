Пентагон напомнил Шойгу о провале под Харьковом 21.05.2022, 9:25

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Министр обороны РФ может повторить свой «подвиг» в Луганской области.

Спикер Пентагона Джон Кирби отреагировал на заявления главы минобороны РФ Сергея Шойгу о якобы скором полном захвате Луганской области.

Об этом шла речь на его брифинге.

Так, на вопрос журналиста о том, есть ли у Пентагона какое-то общее представление о том, какая часть Украины сейчас контролируется Россией и что это значит, Кирби указал, что у него нет процентной оценки.

"И я не уверен, что это будет какая-то полезная метрика, потому что территория буквально переходит из рук в руки каждый божий день", - отметил он.

Что касается заявлений российского министра, Кирби напомнил о провале россиян под Харьковом.

"Например, две недели назад, если бы вы спросили меня о Харькове… Хотя мы никогда не считали, что русские удерживали Харьков, они окружали и окружали Харьков. Был только небольшой коридор к юго-востоку от города, через который украинцы могли продолжать снабжать себя. А теперь они буквально оттеснили русских далеко от Харькова вплоть до границы с Беларусью и с Россией. А затем еще на восток, далеко в северный регион Донбасса", - отметил он.

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