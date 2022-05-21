Украинская девушка похитила у оккупантов бензовоз с 700 литрами топлива 2 21.05.2022, 9:27

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Интересная история произошла в селе Дымер на Киевщине.

В Кремле считали, что украинцы будут радостно встречать российскую армию после вторжения. Вышло, что гражданское население оказывало немалое сопротивление, что и привело к значительным потерям оккупантов.

Одна из таких истории произошла в селе Дымер Киевской области. Он был под российской оккупацией, когда враг зашел на территории Украины из Беларуси, сообщает "Настоящее время".

Там тоже были бои. И однажды Светлана Костовецкая обнаружила на трассе подбитый российский грузовик, который использовался как бензовоз. У машины была прострелена дверь и пробито переднее колесо. Девушка села в машину и обнаружила ключ. Когда она завела бензовоз, он оказался исправным и поехал. Так что с дороги девушка свернула в поле, оставив там его. По полю сама боялась ехать, поэтому обратилась за помощью к своему соседу Валентину Грищенко.

Уже мужчина нашел место, где можно было спрятать бензовоз в лесу так, чтобы его не нашли российское оккупанты. Оказалось, что у него еще много дизеля. Сначала Валентин Грищенко хотел сжечь его на месте, но Светлана Костовецкая уговорила его подождать. Впоследствии они решили этот дизель передать тем, кто в этом больше нуждался – местной больнице.

Во время оккупации поселка были проблемы с электроснабжением. Поэтому больница работала на дизельных генераторах. Но и его было немного. Так что помощь оказалась своевременной. Ведь в больнице находилось много раненых людей из-за боевых действий.

"Себе оставить? Придут, застрелят, сожгут. А так на общину пошло", – рассказал о своем поступке Валентин Грищенко.

В общей сложности больнице досталось 700 литров дизтоплива. В медучреждении признаются, что этого хватило на 7 – 8 дней работы.

Валентин Грищенко говорит, что могло быть и больше, но местное население, когда узнало о скрытом бензовозе в лесу, тоже сливало себе дизель. В первые дни от разграбления спасла табличка "заминировано", оставленная на машине.

Когда российские оккупанты отступили, бензовоз передали на нужды украинской армии. После ремонта он теперь в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Следует добавить, что в бензовозе нашли и российскую военную форму. На нем имя Андрющин В.В. Вероятно речь идет о российском военном Владиславе Андрющине, который служит в 155- бригаде российской морской пехоты. Что с ним произошло – неизвестно.

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