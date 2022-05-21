В Беларуси резко снизилось производство сельхозпродукции 21.05.2022, 9:34

В чем причина?

С начала года 45 районов страны «минусуют» по молоку, только две области «плюсуют» по мясу. Производство продукции сельского хозяйства за четыре месяца сократилось на 1,7%.

В январе-апреле 2022 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство составило 5,1 млрд руб. или в сопоставимых ценах 98,3% к прошлогоднему уровню.

О причинах и последствиях такой ситуации с сельхозпроизводством издание «Белорусы и рынок» поговорило с кандидатом экономических наук Петром Мигурским.

— Данное положение в большей степени проявляется в отстающих районах. А ведь реализация молока позволяет ежедневно пополнять финансовые ресурсы хозяйства и таким образом решать текущие проблемы. Но, нет денег – нет развития.

Сегодня по молоку минусуют три области, по мясу плюсуют только две области: Могилевская и Минская. Хотя, ради справедливости, отмечу, что с мясом, по сравнению с прошлым годом, ситуация чуть лучше, чем с молоком.

Показатели падения производства в сельском хозяйстве нарастают, ситуация ухудшается. А это, в свою очередь, приведет к серьезным последствиям, в первую очередь пострадает святое – экспорт. Кроме снижения собственного производства продукции сельского хозяйства отсутствует импорт молока и мяса из Украины и Польши, и закрыть эту брешь поставками из других стран нет возможности. А эти поставки влияли на экспортные возможности продуктов питания Беларуси. И только ценовой фактор оставляет надежды, что мы сможем приблизиться к 7 млрд долларов экспорта сельхозпродукции.

Начало 2022 года еще позволило с оптимизмом смотреть на будущее сельского хозяйства Беларуси. Но что будет дальше?

Дело в том, что холодная погода весной – залог высокого урожая зерновых, но – плохо растут травы. Низкая температура не дает возможности интенсивно им развиваться, нет того рывка, который предполагался, например, в Могилевской области. Если в апреле надои молока в Могилевской области составляли минус 0,3 килограмма на одну корову, то сегодня – уже минус 0,6 килограмма. В целом Могилевская область ушла в минус более чем на 5% по реализации молока.

Впрочем, о самой главной проблеме мы уже говорили неоднократно: частный сектор не работает, фермерские хозяйства производят продукцию не в том объеме, чтобы глобально влиять на ситуацию. Государственная собственность – вот главная проблема, которая не дает успешно развиваться сельскому хозяйству.

Вторая проблема – недобор кормов, который получили в прошлом году, сказывается сейчас, и по такой погоде будет сказываться до середины июня. Если раньше в конце мая скот уже выгоняли на пастбища, то в этом году так не получится – погодные условия скажут свое веское слово. Низкие температуры не позволяют в достаточной мере развиваться растениям.

Поэтому всерьез рассчитывать до середины июня на резкий рост производства животноводческой продукции не приходится.

При этом зарплата в сельском хозяйстве растет. В сильных хозяйствах она растет не очень, а вот в хозяйствах, которые испытывают недостаток рабочих рук и которые любыми способами хотят закрепить трудовые кадры, растет заметнее. В средних хозяйствах она в подавляющем большинстве выше, чем в передовых. Дело в том, что в передовых хозяйствах есть деньги, рабочих рук хватает, зарплату и премии платят круглый год – у них нет надобности удерживать рабочую силу.

Но есть вещи, которые невозможно поправить даже финансированием. Поэтому, когда речь идет о финансировании, то это не только заработная плата, это целый комплекс затрат, который обеспечивает устойчивое развитие хозяйства: кормовая база, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, ядохимикаты, корма. Речь идет не только об их наличии, но и о перспективах заготовки кормов на предстоящий зимне-стойловый период.

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