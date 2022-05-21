Бои продолжаются днем и ночью: оккупанты «ломают зубы» о Северодонецк 21.05.2022, 9:37

Бойцы ВСУ крепко держат оборону.

Российские захватчики пытаются захватить Северодонецк Луганской области. Они буквально уничтожают город.

По словам главы Луганской областной гражданской администрации Сергея Гайдая, ожесточенные бои продолжаются на окраинах города. А сам Северодонецк обстреливают непрерывно – и днем, и ночью. Они буквально уничтожают каждый дом.

Всего за минувшие сутки, 20 мая, погибли 6 мирных жителей Луганщины. А в самом Северодонецке – около 50 разрушенных домов только за вчера.

Утром 20 мая российские оккупанты обстреляли школу, где прятались многие мирные жители с начала полномасштабного вторжения. Два человека погибли на месте, еще трое – получили ранения. Две жертвы и одна пострадавшая – из одной семьи.

Уже вечером вблизи своего дома погибли мужчина с женщиной. Еще двое умерли в результате российских обстрелов в Лисичанске и Приволье.

Относительно разрушенных домов за 20 мая: известно о 23 поврежденных домах в Лисичанске, 16 – в Приволье, 5 – в Северодонецке. Сколько жилья уничтожили в селах Горной и Попаснянской общин – сейчас трудно подсчитать, там каждый день работает вражеская авиация.

Ситуация на Луганщине очень напряженная

Сергей Гайдай подчеркивает, что украинские войска сейчас контролируют около 10% Луганской области. Российские захватчики бросили сюда буквально все силы – вся территория Луганщины интенсивно обстреливается.

"Тяжелая ситуация. Очень тяжелая. Они просто бросили все силы именно для того, чтобы взять в кольцо территорию или просто уничтожить и заходить, как в Попасную. Когда город из-за обстрелов превратился уже в пепелище", – рассказал Сергей Гайдай.

Он добавил, что ситуация тяжелая на всех направлениях в Луганской области. В Золотом Горской общины ежедневные вражеские атаки вместе с авиацией. Возле Попасной оккупанты пытаются прорвать оборону, чтобы перерезать стратегически важную трассу Лисичанск – Бахмут. Такой же прорыв захватчики хотят осуществить возле Белогоровки.

Стоит добавить, что российские оккупанты уже длительное время пытаются захватить Северодонецк и Лисичанск, а также "перерезать" жизненно важную дорогу Лисичанск – Бахмут. Однако до сих пор им так и не удалось этого сделать – Вооруженные Силы Украины крепко держат оборону.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты снова хотят форсировать Северский Донец в двух местах – на Славянском направлении и на Лиманском направлении. Однако ранее эти переправы очень дорого "стоили" для россиян. ВСУ регулярно разбивали вражеские группировки во время таких переправ.

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