Какие курсы валют установили белорусские обменники на выходные? 21.05.2022, 9:45

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Стало известно, где выгоднее всего покупать доллары, а где - евро.

Доллар и евро на последних двух торгах на Белорусской валютно-фондовой биржи заметно упали — ниже 2,49 и 2,61 рубля соответственно. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,53 рубля, а евро — 2,67 рубля, пишет zerkalo.io.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,57 рубля («Банк ВТБ (Беларусь)»), а ниже всего — 2,53 рубля («БТА Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Абсолютбанк» — 2,51 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,75 рубля («Технобанк»), а ниже всего — в «БТА Банк» (2,67 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Абсолютбанк» — 2,635 рубля.

Российский рубль многие банки принимают по 3,3 рубля за 100 российских рублей (Только «Банк БеВЭБ» и «Белгазпромбанк» — по 3,1 рубля).

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,39 рубля за 100 российских рублей («Белгазпромбанк»), а самый низкий — 4,19 рубля («Беларусбанк», «Статусбанк»).

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