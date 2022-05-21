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Российский летчик, бомбивший города в Украине, умер в страшных муках

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  • 21.05.2022, 10:01
  • 21,030
Российский летчик, бомбивший города в Украине, умер в страшных муках

Оккупант сам признался в своих преступлениях.

В России умер летчик Вадим Алаев, попавший в плен после того, как бомбил мирные населенные пункты Украины. Его вернули стране-агрессору во время обмена пленными 19 апреля.

Уже дома он умер от страшных ожогов, полученных в загоревшемся после подбития украинскими военными вертолете, сообщили в "Миротворце".

"Российских фашистских летчиков отдают на обмен. Но этого карму догнала и на России. Летчик-штурман, а потому самый жестокий убийца из банды Путина, был обменян. Но правда - за Украиной. И потому он сдох на России", - говорится в сообщении.

В России из него делают героя

Бомбившего мирных украинцев и гражданские объекты Алаев, традиционно назвали "героем" и заявили, что он "с детства мечтал о небе".

Какой именно "подвиг" совершил рашист и что именно собираются "хранить в памяти на века", в государстве-агрессоре решили не уточнять.

Обычный военный преступник

Известно, что он непосредственно причастен к геноциду украинцев, наносил авиаудары по объектам критической инфраструктуры и мирным гражданам. Во время одного из вылетов в начале марта 2022 рашист был сбит и взят в плен. Ему, несмотря ни на что, даже оказали медицинскую помощь.

Более того, пленный рашист признавался, что совершал преступления осознано.

"Я, капитан Алаев Вадим Игоревич, летчик-штурман вертолета Ми-8, хочу обратиться к гражданам Российской Федерации и своим сослуживцам. Дорогие друзья, я прошу вас прекратить эти действия и вернуться домой. Погибает мирное население – дети, женщины. Они ни в чем не повинны. Еще раз прошу вас одуматься, вернуться домой и прекратить это все", - говорил тогда военный преступник.

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