Лукашенко внезапно полетел в Сочи — но Путин примет его только в понедельник 28 21.05.2022, 10:03

12,864

Что будет делать диктатор в ближайшие два дня?

Лукашенко в пятницу, 20 мая, вдруг полетел в Сочи. В его пресс-службе визит назвали рабочим.

Однако встреча с президентом России запланирована только на понедельник, 23 мая, сообщают российские СМИ. Что будет Лукашенко делать в Сочи все выходные, там не уточнили, пишет telegraf.by.

А в планах Путина и Лукашенко на понедельник — обсуждение «проведения полноформатной встречи лидеры договорились на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».