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Лукашенко внезапно полетел в Сочи — но Путин примет его только в понедельник

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  • 21.05.2022, 10:03
  • 12,864
Лукашенко внезапно полетел в Сочи — но Путин примет его только в понедельник

Что будет делать диктатор в ближайшие два дня?

Лукашенко в пятницу, 20 мая, вдруг полетел в Сочи. В его пресс-службе визит назвали рабочим.

Однако встреча с президентом России запланирована только на понедельник, 23 мая, сообщают российские СМИ. Что будет Лукашенко делать в Сочи все выходные, там не уточнили, пишет telegraf.by.

А в планах Путина и Лукашенко на понедельник — обсуждение «проведения полноформатной встречи лидеры договорились на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве».

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