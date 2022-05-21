Лукашенко внезапно полетел в Сочи — но Путин примет его только в понедельник

Лукашенко внезапно полетел в Сочи — но Путин примет его только в понедельник28
- 21.05.2022, 10:03
- 12,864
Что будет делать диктатор в ближайшие два дня?
Лукашенко в пятницу, 20 мая, вдруг полетел в Сочи. В его пресс-службе визит назвали рабочим.
Однако встреча с президентом России запланирована только на понедельник, 23 мая, сообщают российские СМИ. Что будет Лукашенко делать в Сочи все выходные, там не уточнили, пишет telegraf.by.
А в планах Путина и Лукашенко на понедельник — обсуждение «проведения полноформатной встречи лидеры договорились на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве».