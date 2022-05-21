Продавец магазина спасла покупателя от мобилизации в «ЛНР» и сняла это на видео 7 21.05.2022, 10:05

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Смелая женщина поставила на место бородатого «казака» и прислужницу оккупантов.

В оккупированной части Луганской области (на территории так называемой "ЛНР") проходит мобилизация мужчин в ряды боевиков для войны против регулярной украинской армии. Из-за нежелания местного населения самостоятельно являться в военкоматы повестки вручают в общественных местах.

В сети появилось видео "спасения" одного из потенциальных мобилизованных. Журналист Денис Казанский опубликовал запись, на которой продавщица магазина буквально отбивает своего покупателя. Процесс она сама сняла на видео и выложила в интернет.

"Вы пришли в магазин, частную собственность, покажите мне документ, что вы имеете право", - заявила женщина сотруднице военкомата. Она также, возмутилась, что присутствующий боевик в камуфляже не воюет, а ходит по городу, заставляя делать это других.

В какой-то момент продавщица напомнила, что она является "гражданином Украины или Донбасса".

В итоге документы о военном положении в ОРЛО, а также разрешении вручать повестки в магазинах продавщице не предоставили.

Как известно, Россия принудительно отправляет на войну против Украины находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей жителей. Те несут огромные потери в сражениях с ВСУ. Ранее СМИ опубликовали данные о потерях среди "мобилизованных".

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