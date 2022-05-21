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Разведка Британии: Войскам РФ не хватает БПЛА для «разведывательного удара»

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  • 21.05.2022, 10:09
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Разведка Британии: Войскам РФ не хватает БПЛА для «разведывательного удара»

Российские беспилотники оказались уязвимыми как для украинских ПВО, так и для электронных помех.

В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они и пострадали от высоких показателей истощения.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Россия попыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую она доработала в Сирии, при которой используются разведывательные БПЛА для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией".

Но Россия, вероятно, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

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