Уничтожено здание последней Мстиславской синагоги 4 21.05.2022, 10:35

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Раньше его тайно продали за бесценок.

Памятник архитектуры, переживший нацистскую оккупацию, не выдержал равнодушия современников.

Мстиславль с каждым годом закрепляет за собой сомнительную славу лидера уничтожения архитектурных памятников на Могилевщине. Еще не прошел шок от разрушения костела иезуитов, как стало известно об уничтожении последней Мстиславской синагоги, пишет сайт mogilev.media.

Здание храма было образцом каменного еврейского провинциального зодчества. Но не имел охранного статуса.

Здание синагоги не было внесено в республиканский список историко-культурных ценности Беларуси. Местная власть не позаботилась, чтобы у него был охранный статус. Поскольку он его не имел, то общество охраны памятников не знало о намерениях его уничтожить. Мстиславской общественности о том стало известно в самый последний момент. Несмотря на обращения краеведов в районную администрацию с просьбой отложить разрушение древнего здания оно все же было снесено.

Каменное здание бывшего храма стояло на улице Ленина, которая ведет от городского центра к кагальному колодцу. Название здешнего источника напоминает о еврейском наследии.

Уничтоженную синагогу построили в начале ХХ века. Она была образцом каменного еврейского провинциального зодчества. Здание пережило нацистскую оккупацию, когда уничтожались не только евреи, но и память о них.

Местные жители утверждают, что снесенное здание было в неплохом состоянии, однако требовало ремонта и реставрации. Храм пустовал и оставался длительное время бесхозным.

Вместо храма-мойка

По словам ученого Олега Трусова, храм стоял на территории бывшего средневекового городского престола. Возле него находят множество артефактов. Поскольку новый хозяин начал земляные работы, то археологам следует срочно организовать надзор за их проведением. Пока же специалистов там не замечали.

По словам местных жителей, власти тихонько провели тендер и продали здание синагоги за одну базовую величину.

«Если бы об этом было широко известно, мы бы сами приобрели здание и присматривали бы за ним, а может выкупили бы его сами евреи. Был даже проект с конкретными предложениями размещения в нем галереи с работами здешних художников», — с грустью констатирует один из местных активистов.

«Но, продолжает он, тогда стоимость здания была чрезмерно высокой. Теперь же его продали за ничто. Складывается впечатление, что его намеренно так долго скрывали, чтобы продать за символические деньги своим людям. А как только мы начали протестовать, то сразу же его и снесли. Сейчас якобы планируют здесь построить мойку автомобилей».

«Власть живет отдельно от общества», считает еще один мстиславец. Он считает, что люди ни на что не влияют и поэтому «имеем такие вопиющие результаты».

На праздники деньги хватает, на реставрацию — нет.

Обычно власти в случае разрушения или упадка древних зданий ссылаются на нехватку денег. В Мстиславле же другая ситуация. Здесь возвели целый деревянный замок на Замковой горе, который стал туристическим объектом.

Почему финансирования хватает на праздники и на новостройки, а не хватает на сохранение подлинных аутентичных памятников. Этот вопрос волнует рачителей сохранения архитектурных достопримечательностей Мстислава.

Мстиславль стал одним из лидеров в стране по количеству уничтоженных архитектурных памятников. Реставрация кармелитского костела приостановилась еще в начале 1990-х. Его фрески понемногу уничтожаются. В первый год XXI века к празднику письменности власти разрушили несколько деревянных и каменных памятников. Стены иезуитского костела разрушились в 2017 году из-за непроведения противоаварийных и охранных работ. В 2022 году разрушили последнюю синагогу.

История Мстиславского еврейства

Мстиславль, как и большинство городов и местечек Беларуси издавна был известным центром проживания еврейской общины. Согласно переписи 1897 года в Мстиславском уезде проживало около ста тысяч жителей, из них евреев 16733, а в самом Мстиславле жило 5076 евреев из 8514 жителей города. Еврейская община жила своей жизнью, что отражалось и в зданиях. В 1910 в Мстиславле было 11 преимущественно деревянных синагог, частное женское училище, кладбище, а в 1912 образовалось еще и еврейское долгово-сберегательное общество.

Постепенно в ХХ веке местная община уменьшилась, но по себе в наследство белорусам оставила не только знаменитый кагальный колодец под Мстиславским замком, но и несколько зданий синагог. Они бы и сегодня могли украшать город, но проведение праздника письменности в 2001 году дало местной власти основания для преднамеренного разрушения самой большой и отличительной Мстиславской синагоги. У организаторов праздника до ее реставрации руки не дошли, и им легче было уничтожить памятник архитектуры, чем заниматься его возрождением.

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