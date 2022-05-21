Войска РФ теряют огромное количество офицеров в войне с Украиной

Войска РФ теряют огромное количество офицеров в войне с Украиной1
- 21.05.2022, 10:33
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ВСУ «выкашивают» наиболее элитные и боеспособные подразделения врага.
Пятую часть публично подтвержденных ликвидированных российских военных во время полномасштабной войны в Украине составляют офицеры.
Об этом пишет издание «Медиазона».
При этом их четвертая часть - старший офицерский состав - майоры, подполковники и полковники.
Подтверждена ликвидация генерал-майора 41-й армии Андрея Суховецкого, генерал-майора 8-й армии Владимира Фролова и замкомандира Черноморского флота РФ, капитана первого ранга Андрея Палия.
Отмечается, что чаще всего гибли представители Дагестана, Бурятии и Волгоградской области, где средняя зарплата ниже медианной по России.
Помимо офицерского состава, Вооруженные силы РФ понесли потери в войсках, которые принято считать элитными и наиболее боеспособными - это ВДВ, морская пехота и спецназ.