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Войска РФ теряют огромное количество офицеров в войне с Украиной

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  • 21.05.2022, 10:33
  • 4,230
Войска РФ теряют огромное количество офицеров в войне с Украиной

ВСУ «выкашивают» наиболее элитные и боеспособные подразделения врага.

Пятую часть публично подтвержденных ликвидированных российских военных во время полномасштабной войны в Украине составляют офицеры.

Об этом пишет издание «Медиазона».

При этом их четвертая часть - старший офицерский состав - майоры, подполковники и полковники.

Подтверждена ликвидация генерал-майора 41-й армии Андрея Суховецкого, генерал-майора 8-й армии Владимира Фролова и замкомандира Черноморского флота РФ, капитана первого ранга Андрея Палия.

Отмечается, что чаще всего гибли представители Дагестана, Бурятии и Волгоградской области, где средняя зарплата ниже медианной по России.

Помимо офицерского состава, Вооруженные силы РФ понесли потери в войсках, которые принято считать элитными и наиболее боеспособными - это ВДВ, морская пехота и спецназ.

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