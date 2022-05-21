Польша предложила перенаправить экспорт украинского зерна через свою территорию 8 21.05.2022, 10:38

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Польские порты на Балтийском море готовы к этому.

Министр сельского хозяйства Польши заявил, что экспорт украинского зерна может быть перенаправлен через Польшу, пока Россия препятствует его вывозу через порты Черного моря, сообщает «Голос Америки».

Хенрик Ковальчик, который также является вице-премьером, заявил об этом в Варшаве в присутствии министра сельского хозяйства США Тома Вильсака, министра сельского хозяйства Украины и главы комиссии ЕС по сельскому хозяйству.

Экспорт украинского зерна был нарушен, что может усугубить проблемы с нехваткой продовольствия, голодом и инфляцией во всем мире.

Вильсак осудил хищение украинского зерна Россией и использование ею голода как инструмента войны. Он заявил, что США сделают все возможное, чтобы не дать России нажиться на краже.

Ковальчук заявил, что польские порты на Балтийском море готовы к использованию для перевозок украинского зерна в другие страны.

Напомним, что американское издание The Wall Street Journal написало от том, что США готовы приостановить санкции в отношении белорусского калия взамен за согласие Беларуси на транзит украинского зерна в Клайпеду.

Отмена санкций на поставки калия дала бы преступному режиму в Минске источник валюты, в условиях когда в марте и апреле падение ВВП против уровня 2021 года под влиянием санкций и потери украинского рынка составило около 5%. Снятие санкций представляет для стран Запада также моральный вопрос. Ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась, фашизация режима продолжается, и Беларусь предоставила свою территорию для агрессии против Украины. По-прежнему остро стоит вопрос: а как же быть с освобождением белорусских политзаключенных?

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