Ученые придумали, как научить мозг отказаться от переедания
- 21.05.2022, 10:48
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Новый метод разработали в Калифорнийском университете.
Новый метод снижения веса, направленный на перепрограммирование тяги к вредной пище, подойдет тем, кому не помогает диета и физические нагрузки. Наблюдение за людьми, которые смогли его освоить, показало, что эффект сохраняется в долгосрочной перспективе.
Разработанный учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего экспериментальный метод снижения веса предназначен для людей, которые испытывают сильные внутренние сигналы голода, из-за чего им крайне трудно сопротивляться еде. Например, известная теория поведенческой восприимчивости основана на представлении о том, что генетически унаследованные вкусовые ощущение и пищевая среда в совокупности подвергают человека более высокому риску ожирения. Именно для таких людей ученые разработали новый подход для снижения веса, в основе которого лежит теория поведенческой восприимчивости, пишет New Atas.
«Для этих пациентов недостаточно поведенческих изменений, поэтому мы придумали альтернативный подход», — пояснил соавтор исследования Керри Бутель.
Ученые работали над тем, чтобы обучить добровольцев отслеживать ситуации, мысли, настроение и условия окружающей среды, которые способствовали перееданию. Кроме того, в состоянии сытости людям предлагали очень желанные продукты, а затем их обучали навыкам преодоления компульсивной тяги к пище.
Эксперимент проводили в течение 12 месяцев. Ученые сравнили эффект от новой усовершенствованной программы и стандартной поведенческой терапии, а также оценили дополнительный эффект от диеты с ограничением калорий.
Результат в потере веса оказался равным, однако в долгосрочной перспективе только участники новой программы показали стабильность в поддержании оптимальной массы тела.
«Наши результаты демонстрируют, что воздействие на механизмы аппетита особенно важны для снижения веса у людей, которым трудно сопротивляться еде. Поэтому эти инструменты могут быть использованы в персонализированном медицинском подходе», — заключил Бутель.
В другом исследовании сообщается о том, что изменение рациона помогает не только снизить вес, но и справиться с воспалением. Ученые установили, что быстро предотвратить воспалительную реакцию в организме можно за счет исключения из рациона насыщенных жирных кислот.