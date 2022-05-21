Канада ввела дополнительные санкции против близких к Путину олигархов 21.05.2022, 10:55

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Новыми мерами предусмотрены ограничения для 14 человек.

Канада ввела дополнительные санкции против российских олигархов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Канада ввела дополнительные санкции против российских олигархов в ответ на агрессию РФ против Украины", - отметил он.

По его словам, новыми мерами предусмотрено ограничение для 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников президента России.

Ограничения включают запрет на экспорт целевых предметов роскоши в Россию, а также на их импорт из РФ.

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