закрыть
21 мая 2022, суббота, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Канада ввела дополнительные санкции против близких к Путину олигархов

  • 21.05.2022, 10:55
  • 1,122
Канада ввела дополнительные санкции против близких к Путину олигархов

Новыми мерами предусмотрены ограничения для 14 человек.

Канада ввела дополнительные санкции против российских олигархов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Канада ввела дополнительные санкции против российских олигархов в ответ на агрессию РФ против Украины", - отметил он.

По его словам, новыми мерами предусмотрено ограничение для 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников президента России.

Ограничения включают запрет на экспорт целевых предметов роскоши в Россию, а также на их импорт из РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив