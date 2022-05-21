Украинские десантники показали, как уничтожают российскую технику 1 21.05.2022, 11:02

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Подбиты три российских танка, три боевые машины пехоты и две боевые машины десанта.

Десантно-штурмовые войска с помощью украинских противотанковых ракетных комплексов уничтожают технику армии России. Соответствующее видео опубликовало командование ДШВ в Facebook.

На кадрах видно украинский интерфейс ПТРК (вероятно, Стугна-П) и уничтожение ракетами российской техники, в том числе движущейся.

В командовании ДШВ отметили, что вчера 80 отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожила три российских танка, три боевые машины пехоты и две боевые машины десанта.

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