«Экономия во всем, цены – кошмар» 8 21.05.2022, 11:16

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Белорусы рассказали, на сколько подорожала их жизнь.

Издание Intex-press обратилось к пользователям социальных сетей с просьбой рассказать, как изменились их доходы и расходы за последнее время. Все опрошенные отметили, что с началом военных действий в Украине их жизнь заметно подорожала, и сейчас многие вынуждены включать режим экономии.

«Перестала покупать соки, перец, чипсы»

Первое, на что заметили серьезный рост цен и на чем стали экономить белорусы, это продукты питания.

– Такое чувство, что в два раза увеличились расходы на продукты! При том, что берешь все самое необходимое. Первым приходит на ум повышение цен на овощи и фрукты. Яблоки, помидоры, огурцы, – кажется, самые обычные продукты, но в итоге суммы значительные, – отметила горожанка Людмила. – Я перестала покупать пакетированные соки, перец, чипсы. Стали есть меньше мяса и сладостей.

О том, что из-за роста цен на овощи пришлось практически от них отказаться, рассказала и жительница Барановичей Наталья.

– Овощи почти не покупаем. Здесь вообще не знаешь, что купить недорогое поесть, чтобы хватило денег на кредит, коммуналку и другие оплаты, – сказала женщина.

Многие горожане отметили, что теперь чаще обращают внимание на акции в магазинах и экономят на фастфуде и походах в кафе.

– Готовую продукцию покупать стали реже. Раньше меньше на ценник смотрели, а сейчас больше начинаем обращать внимание на акции, – сказал наш читатель Дмитрий.

«Бешеные цены на памперсы»

Но и на подорожание непродовольственных товаров жаловались жители Барановичей. Особенно негодовали мамы барановичских малышей по поводу резкого роста цен на подгузники.

– Бешеные цены на памперсы резко. О химии вообще молчу. Вот как нас любит и заботится о нас наше государство: зарплаты мизерные, пособия и пенсии на копейки подняли, а подорожало все без исключения, и заметно. Экономия во всем, цены – кошмар! – возмущалась Валерия.

Кто-то радовался, что успел привезти бытовую химию из-за границы с запасом и по старым ценам, кто-то отмечал, что перешел с импортной косметики на белорусскую и стал покупать одежду в секонд-хендах, а кто-то, наоборот, говорил, что не отказался от любимых косметических брендов даже несмотря на подорожание.

Некоторые читатели говорили, что из-за роста цен на одни товары пришлось урезать расходы на другие.

– Жена перестала на фитнес ходить, на велосипеде теперь ездит. Пришлось отменить индивидуальные занятия по гимнастике для дочки. Стоимость занятий не изменилась, просто на другие нужды деньги уходят, – рассказал Дмитрий.

«Цены растут, а зарплаты на месте»

Экономить горожан заставляют не только идущие на взлет цены, но и стоящие на месте, а то и снижающиеся доходы.

У супруга Людмилы, который работает на зарубежную фирму программистом, к примеру, начались проблемы с выплатой заплаты.

– Из-за войны в Украине мужу начали задерживать зарплату: санкции, заказчики без денег и прочее, – рассказывает она.

А у водителя-международника Дмитрия, хотя и нет проблем с выплатами зарплаты, снизился доход.

– Зарплату мне платят в евро. Она осталась на довоенном уровне, но из-за курса меньше получается, – говорит он.

Из-за падения уровня доходов и роста цен некоторые горожане не просто стали экономить, но и думать о смене работы и даже места жительства.

– Цены на товары растут, а зарплаты на месте или ещё меньше выплачивают. Мы вот с мужем подумываем ехать в Минск. Там, конечно, зарплаты тоже не очень, но всегда есть подработки, – резюмирует Наталья.

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