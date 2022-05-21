Госдепартамент США: Мы продолжим делать все, чтобы лишить режим Лукашенко военных и финансовых возможностей 8 21.05.2022, 11:24

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В США прокомментировали возможную отмену санкций против «Беларуськалия».

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга прокомментировал публикацию в The Wall Street Journal о том, что США рассматривают возможность приостановки санкций в отношении белорусских калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна в Клайпеду.

Он отметил, то за последние дни в ООН были обсуждены многие аспекты продовольственной безопасности, связанные с нападением России на Украину. По словам Прайса, Москва стремится всеми способами снять с себя ответственность за проблемы с поставками зерна и переложить ее на инициаторов санкций.

«Правительство России, используя в данном случае продовольствие как оружие, блокируя экспорт — вывоз продуктов питания из портов Украины, Кремль стремился снять с себя ответственность за свои действия, обвиняя санкции в сбоях в мировом торговле продовольствием. Это заведомо ложно. Наши санкции в отношении России специально исключают продукты питания и удобрения», — сказал Прайс.

Он отметил, что для решения проблем в сфере продовольственной безопасности Кремль в первую очередь должен прекратить свою агрессию против Украины, что позволит украинским аграриям спокойно вырастить урожай, а морским судам доставлять украинское зерно потребителям. Пресс-секретарь Госдепартамента также выразил поддержку усилиям генсека ООН, направленным на решение данных проблем.

«Мы поддерживаем его усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию прекратить неспровоцированную, неоправданную войну, и его усилия, направленные на то, чтобы Украина могла беспрепятственно экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию, чтобы снова помочь накормить мир», — сказал он.

Говоря о Беларуси, Прайс отметил, что санкции в отношении «Беларуськалия» и «БКК» были введены в 2020 году в ответ на действия белорусских властей против мирных протестов и нарушения основных прав человека.

«Именно режим Лукашенко использует эти государственные предприятия для обогащения и поддержания своего репрессивного режима. И до тех пор, пока режим не прекратит поддержку неспровоцированной агрессии России против Украины, мы продолжим предпринимать все необходимые действия для подрыва его военных и финансовых возможностей посредством целенаправленных санкций, включая действия, предпринятые против России», — сказал Прайс.

Он подчеркнул, что санкции останутся ключевыми инструментами в усилиях по решению проблем глобальной безопасности, нарушений прав человека в Беларуси и в других областях, которые вызывают обеспокоенность США.