Экономист: Реальное падение ВВП Беларуси может быть втрое выше заявленного 21.05.2022, 11:31

1,826

Нацбанку вряд ли удастся исправить ситуацию.

Падение ВВП по итогам четырех месяцев текущего года составило 2,1%. При этом премьер-министр Роман Головченко утверждает, что экономика чувствует себя здоровой.

«Тем не менее сальдо платежного баланса страны положительное, сальдо экспорта — положительное, финансовые результаты работы основных предприятий экономики — положительные. На это оказывает влияние, в том числе, и рост цен мировых, который происходит. То есть мы где-то теряем в объемах производства и экспорта, но компенсируем это за счет более высоких цен. Средняя рентабельность продаж беларусских товаров, промышленных, составляет в среднем 8-9%», — сказал Роман Головченко.

Может ли экономика при падении ВВП чувствовать себя здоровой? Сайт sn-plus.com спросил у экономистов.

Рублевой денежной массы недостаточно

— Дай бог, чтобы падение ВВП действительно составляло 2,1%. С учетом активности в сфере материального производства и услуг, думаю, реальная цифра куда выше — порядка 5-6%.

Все дело в том, что в ВВП заносится вся продукция, выпущенная заводом, которая и реализована, и отправлена на склады, — говорит кандидат экономических наук Виктор Терещенко.

— Вместе с тем председатель правительства заявляет, что экономика чувствует себя здоровой. ВВП падает, а экономика чувствует себя здоровой — как такое возможно?

— Думаю, разговор не о реальном, а о желаемом. Правительство и экономика вряд ли выйдут на запланированные показатели. Зарплаты падают, пособия и пенсии выплачиваются по номиналу. Это все равно, что пытаться убедить народ, будто зарплаты выросли, а цены упали – такое просто невозможно.

Падение экономики будет продолжаться. Правительство и Нацбанк продолжат интервенции на валютном рынке, но вряд ли удастся заметно поправить ситуацию.

— Кстати, рублевая денежная масса в апреле-2022 по сравнению с с апрелем-2021 увеличилась на 20,5%. Это результат работы печатного станка?

— Соотношение денежной массы к ВВП может достигать и 15%. Но в России этот показатель вышел на уровень 50%, в еврозоне – 300%. Не хватает, чтобы выплатить номинальную зарплату, пенсии, пособия. Рублевой массы в обращении должно быть больше, чем есть в наличии.

Сейчас выплачивают меньше, хотя рассчитываются, в том числе и товаром. Но зачем мне зерно, зачем мне колбаса? Дайте мне рубли — и я сам куплю необходимые мне товары.

Инфляция может достигнуть и 20%, и 25%

Экономист Лев Марголин считает, что для нормально функционирующей экономики падение ВВП на 2,1% — это много:

— Даже в самых сложных ситуациях экономика ограничивается стагнацией. А вот когда начинается рецессия, это уже говорит о наличии серьезных проблем.

А проблемы налицо: валообразующие предприятия сократили объемы производства и реализации продукции. Хотелось бы надеяться, что этим все и ограничится…

— Что привело к снижению ВВП?

— Санкции и отсутствие зарубежных инвестиций.

Санкции начались с 2020 года и особенно усилились в конце февраля-начале марта 2022 года. А вот с зарубежными инвестициями всегда были проблемы, поскольку государство не гарантирует их безопасность.

Отсюда — и сокращение объемов производства, что в промышленности, что в сельском хозяйстве, что на транспорте, в связи — во всех сферах. Это не значит, что наша экономика совсем хилая, это говорит о том, что замкнуться в своих границах не удастся ни России, ни тем более Беларуси, где объемы экспорта доходили до 70% объемов ВВП.

— Но председатель правительства убеждает, что при падении ВВП экономика чувствует себя здоровой. Такое возможно?

— Если вывести за скобки валообразующие предприятия («Беларуськалий», беларусскую нефтянку), то все остальные предприятия по инерции еще могут чувствовать себя здоровыми. Но это еще не значит, что так они себя будут ощущать через три месяца или через полгода.

— Белстат сообщает, что рублевая денежная масса в апреле-2022 по сравнению с апрелем-2021 увеличилась на 20,5%. Печатный станок включен?

— Это действительно его результат. Что видим по уровню инфляции в годовом исчислении, которая по итогам года может достигнуть и 20, и 25%.

Но во многом здесь объективный процесс: замедлились расчеты по линии экспорт-импорт, платежи доходят с большим опозданием. А в результате мы имеем серьезный рост инфляции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».