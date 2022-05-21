Потери оккупантов в Украине приближаются к 30 тысячам человек

Потери оккупантов в Украине приближаются к 30 тысячам человек3
- 21.05.2022, 11:39
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Новые данные от Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Вооруженные силы РФ потеряли около 28850 военнослужащих. При этом были уничтожены 169 вертолетов из состава российской авиации.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие потери России в войне против Украины на 21 мая ориентировочно составляют:
личного состава - около 28850 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1278 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 3116 (+26) ед,
артиллерийских систем - 596 (+0) ед,
РСЗО - 201 (+1) ед,
средства ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов - 204 (+0) ед,
вертолетов - 169 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 462 (+2),
крылатые ракеты - 104 (+1),
корабли / катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед,
специальная техника - 43 (+0).
В штабе сообщили, что за минувшие сутки самые большие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.