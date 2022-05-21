В Киеве, Харькове и Херсоне прозвучали сильные взрывы 21.05.2022, 11:44

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Первые подробности.

В субботу, 21 мая, в нескольких городах Украины прозвучали сильные взрывы. В частности, в Киеве, Харькове, Николаеве и Херсоне. Об этом пишут Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей. В то же время официальной информации пока что нет.

Отметим, что по стране объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог сейчас выглядит так:

По предварительным данным, взрывы в Киевской области - это работа ПВО.

Как сообщает Telegram-канал Харьков Life, до объявления воздушной тревоги в некоторых районах города был сильный дым. Ближайшие населённые пункты тоже окутаны дымом.

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