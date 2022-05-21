«Ник и Майк»: У Синепалого все меньше вариантов, как откупиться 3 21.05.2022, 12:11

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Война в Украине в очередной раз идет не по плану.

Синепалый улетел в Сочи, где два дня будет готовиться к встрече с кремлевским старцем. На подготовку уйдет целых два дня, потому что в это раз нужно действительно подготовиться основательно, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Так сложилось, что зачастую «проходные» встречи имеют гораздо большее значение, чем заранее анонсированные «судьбоносные».

Главных вопросов - два.

Как «откупиться» за нежелание (за исключением словесных интервенций) активно влазить в войну против Украины. Здесь положение сложное - и Украина, и Европа, прекрасно понимают роль Беларуси в агрессии. Украина последовательно конфискует имущество, связанное с хунтой, Европа призывает не делать из Беларуси контрабандный хаб по обходу санкций, наложенных на Россию. Кремль же не впечатлили вербальные интервенции на саммите ОДКБ. Поэтому нужно отдавать оборонку и ее немногочисленные, но важные секреты.

Как осуществить импортозамещение в широком смысле этого слова. Точнее, как восстановить контролируемые потоки контрабанды, потому что изменение логистики приводит к тому, что свой доход начали терять те, кто был уполномочен эти потоки контролировать. К слову, торг вокруг «гуманитарного» транзита зерна через территорию хунты для самой хунты в том числе способ восстановить контрабандный поток в Литву. В первую очередь речь здесь о сигаретах, которые очень удобно прятать в грузах, перемещаемых по железной дороге. Тем более, грузах массовых.

Война в Украине в очередной раз идет не по плану, и у синепалого все меньше вариантов, как откупиться за позицию, которую он ошибочно считает нейтралитетом.

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