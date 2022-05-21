«У нас из батальона 50 человек осталось»1
- 21.05.2022, 12:14
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Оккупанты жалуются на огромные потери.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал очередной перехват телефонных разговоров оккупантов. Судя по перехвату, российские солдаты хотят как можно быстрее вернуться домой и не возвращаться в Украину:
— Такая новость, скорее всего 25-мая нас отсюда выведут наш полк.
— 25-го да примерно?
— Да, 25-го мая нас под Воронеж отправят на доформирование, но я пошлю их всех к далекой матери, напишу рапорт на увольнение, обратно уже никуда не поеду.