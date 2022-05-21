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«У нас из батальона 50 человек осталось»

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  • 21.05.2022, 12:14
  • 4,112
«У нас из батальона 50 человек осталось»

Оккупанты жалуются на огромные потери.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал очередной перехват телефонных разговоров оккупантов. Судя по перехвату, российские солдаты хотят как можно быстрее вернуться домой и не возвращаться в Украину:

— Такая новость, скорее всего 25-мая нас отсюда выведут наш полк.

— 25-го да примерно?

— Да, 25-го мая нас под Воронеж отправят на доформирование, но я пошлю их всех к далекой матери, напишу рапорт на увольнение, обратно уже никуда не поеду.

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