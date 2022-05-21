Канадский шеф-повар обменял бутерброд на картину и продал ее за $300000 1 21.05.2022, 12:39

2,068

Картина «Черный грузовик» установила новый рекорд стоимости работ Мод Льюис.

Картина канадской фолк-художницы Мод Льюис «Черный грузовик», которую шеф-повар Айрин Демас выменяла на бутерброд с сыром, продана на аукционе за 350 тысяч канадских долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Большую часть жизни фолк-художница Мод Льюис прожила в бедности. Она продавала свои картины на обочинах дорог канадской провинции Новая Шотландия и продолжала рисовать до своей смерти в 1970-м году, несмотря на мучивший ее ревматоидный артрит. Ее узнаваемые и жизнерадостные работы получили международное признание только через несколько десятилетий. Особую популярность они приобрели после того, как о ее жизни и работе сняли документальный фильм «Моди», вышедший в 2016 году.

Картина авторства Льюис «Черный грузовик» ушла с молотка по цене, в десять раз превысившей оценочную стоимость, установив новый рекорд стоимости работ этой художницы. В аукционном доме рассказали, что покупатель «Черного грузовика» поднял свою первоначальную ставку на 10 тысяч канадских долларов после того, как вечером перед аукционом посмотрел фильм о художнице.

Картина более 50 лет висела в доме шеф-повара Айрин Демас, получившей ее в обмен на сэндвич с сыром. «Представьте себе, это был не просто сэндвич с сыром. Это был большой сэндвич, с пятилетним чеддером и хорошим хлебом», — утверждает она.

По словам Демас, в 1973 году она и ее муж Тони договорились с художником Джоном Киннеаром, что за бутерброды смогут взять его работы или работы его друзей. Однажды утром Киннеар принес им несколько картин Льюис, в том числе «Черный грузовик», который и выбрала Демас.

Льюис была знакома с Киннеаром, сочувствовавшим ее жизненным трудностям. В письмах она благодарила его за доброту и щедрость, так как он предоставлял ей краски и другие материалы. Три рукописных письма Льюис были также выставлены на торги и проданы за 70 тысяч канадских долларов, хотя оценивались лишь в пять тысяч канадских долларов.

«Во времена суматохи и изменений мир искусства опосредованно жил через Мод Льюис, ее историю и ее творчество», — заявил глава аукционного дома Онтарио Итан Миллер. До аукциона самая дорогая работа Льюис была продана за 67,2 тысячи канадских долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».