Белорусские пенсионеры передали телефонным мошенникам почти полмиллиона долларов 4 21.05.2022, 12:56

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69 пожилых минчан потерпели от действий аферистов за одну неделю.

69 пожилых минчан потерпели от действий аферистов за одну неделю. Они передали мошенникам свыше 365 тысяч долларов США, 32 тысяч евро и 130 тысяч рублей. Почему так происходит и удается ли милиции найти преступников, пишет сайт horki.info.

Часто пострадавшие были в состоянии сильного душевного волнения. Так, 90-летняя пенсионерка за "спасение" своей дочери, которая якобы попала в аварию, отдала более 4 тыс. долларов, около 5 тыс. рублей и 1 евро. Деньги женщина завернула в полотенце и передала мужчине, который заявил, что работает водителем у следователя.

Оперативники столичного уголовного розыска уже задержали 8 таких "курьеров", которые забрали деньги у 47 пенсионеров.

Как застраховать пожилого человека от мошенников?

В милиции еще раз напоминают: расскажите своим родителям, бабушкам и дедушкам, пожилым родственникам, а также детям о телефонных мошенниках и тех способах обмана, которые они используют для получения денег. Объясните своим родным, что если им звонят и говорят, что близкий человек попал в ДТП, следует немедленно повесить трубку и не вступать в разговоры. А после позвонить родственникам и убедиться, что с ними все нормально. Также попросите своих пожилых родных не хранить по месту жительства крупные суммы денег, предложите передать сбережения вам на хранение.

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