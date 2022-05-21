Россия уходит в «крутое пике» Вера Перовская, Newssky

21.05.2022, 13:17

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Страна сжигает газ бесплатно.

В Германии заявили, что откажутся от российской нефти до конца года независимо от санкций ЕС. Доля российской нефти в немецком импорте упала с 35% до начала военных действий в Украине до 12%.

В России побочный продукт нефтедобычи стало некуда девать. Российским нефтекомпаниям придётся резко увеличить сжигание попутного нефтяного газа на факелах, существенно превысив нормативы и рискуя получить десятки миллиардов рублей штрафов. Компании просят чиновников увеличить действующий норматив сжигания попутного газа с 5% до 30% от производства. Это говорит о том, что экспорт сырья из России больше мёртв, чем жив. Сырье из России стало токсичным несмотря на востребованность, так что российский газ придётся сжигать бесплатно.

Продолжается изоляция России на международной арене. Центробанк РФ отключили от данных Международного валютного фонда (МВФ), Национального института статистики Италии (ISTAT) и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Больше трети россиян (35%) не имеют средств на недельный отпуск. В прошлом, кризисном, году число россиян без денег на отпуск было меньше и составляло 30%. Идеальный отпуск россияне в среднем оценили в 160 тыс. руб. ($2,6 тыс. по курсу ЦБ РФ) при том, что по итогам прошлого года каждый девятый (16,1 млн) живёт за чертой бедности. Граница бедности в 2021 году составила 11 908 руб. ($195) в месяц или $6,5 в день.

Годовая инфляция в России в апреле ускорилась до 17,83% с 16,69% в марте. Продовольственная инфляция в годовом выражении составила 20,48% против 17,99% месяцем ранее. В российских магазинах с февраля число краж выросло почти на 20%. Чаще всего воруют кондитерские изделия (19% всех краж), колбасу и алкоголь (16% и 14%), сыры (13%), кофе и какао (7%). «Сейчас «выносят» все, воруют чаще и больше», — сетуют топ-менеджеры крупнейших продовольственных ритейлеров и вооружаются камерами и оружием против нищих, голодных и зомбированных россиян.

Из России уходят иностранные компании. Например, российский рынок покинула первая международная фармацевтическая компания — Bristol-Myers Squibb. Большинство препаратов BMS уже месяц как пропали из российских аптек. Они использовались, как одни из самых эффективных лекарств при лечении онкологии. «Дурной пример заразителен», так что вслед за Bristol-Myers Squibb начнут покидать российский рынок другие фармкомпании, которые ранее ограничили деятельность в России.

В России разрешили выпускать машины без ABS и ESP. Кроме того, смягчены требования к испытаниям авто на пассивную безопасность, а производители смогут самостоятельно решать, какому экологическому классу будет соответствовать та или иная модель. Японский автоконцерн Nissan Motor приостановил операции в РФ на год, а российские активы Renault перешли в госсобственность. После исхода французов власти грозят возобновить на заводе производство «Москвичей».

Турция повысила сумму, которую россияне должны инвестировать в недвижимость, чтобы получить право на гражданство, с $250 тыс. до $400 тыс. Иностранные граждане приобрели 14 344 дома в Турции в первом квартале, что на 45% больше, чем годом ранее. По данным сервиса Yandex Wordstat, россияне стали чаще интересоваться релокацией (переездом в другую страну). Если в январе запрос по этому слову делали 8 тыс. раз, то в марте — уже более 38 тыс. Многие предприниматели, которые оказывают услуги релокации, говорят о росте спроса в 10 раз.

Из «Сбербанка» уволились пять топ-менеджеров всего за два дня. Бегство из некогда крупнейшей кредитной организации Европы, а ныне изгоя мировой финансовой системы, продолжает ускоряться.

Вера Перовская, Newssky

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