Зеленский: Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира 3 21.05.2022, 13:20

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Президент Украины рассказал, что будет считаться победой в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский считает самым ценным – жизнь украинских людей, в том числе военных; он повторил свое мнение, что возвращение территорий к линии разграничения 23 февраля 2022 будет победой.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью журналистам по случаю 3-й годовщины инаугурации, сообщает pravda.com.ua.

"Я думаю, какой бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, самое ценное – сохранить больше людей, военных. Это смелые люди, которые готовы отдать жизнь...

Поэтому… не надо быть очень жадными на этот момент, хотя это и не до конца справедливо. Потому что справедливость, когда мы вернем все.

Сегодня же, чтобы сохранить, а это уже будет вопрос десятков тысяч людей… Никто просто так ничего не отдает, но есть земля, где они зашли и оккупировали, а есть где глубоко в некоторых территориях.

Без лишних потерь – выйти на линию, которая была до 24 числа (февраля – ред.), я думаю… это будет для нашего государства победой.

Все равно все вернется. Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира. Мы уже это сделали. И психологически. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет. Но не забывайте, что все наши военные тоже хотят жить», — заявил президент Украины.

Глава украинского государства призвал уяснить цену каждого шага на войне. По его словам, после выхода на линию разграничения, которая была до полномасштабного вторжения, можно будет перейти ко второй части – дальнейшим переговорам с Россией.

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