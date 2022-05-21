Автомобиль в Беларуси скоро станет роскошью, а не средством передвижения? 21.05.2022, 13:23

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Санкции больно ударили по автомобильному рынку.

Журналисты «Брестской газеты» поговорили с брестскими автомобилистами, узнали как обстоят дела с обслуживанием железных коней, сравнили цены на запчасти и расходники у нас и в Польше.

Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как дорожает топливо в Беларуси. Например, вчера было 12-е по счету повышение цен в 2022 году. По традиции – на 2 копейки. А ведь еще и пяти месяцев не прошло.

Теперь литр АИ-92-К5-Евро будет стоить 2,24 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,34 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,55 рубля, а дизельного топлива – 2,34 рубля.

Такими темпами фраза «Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения» скоро станет в Беларуси очень спорной. Во всяком случае к этому все идет.

Общаясь с брестскими автолюбителями, становится понятно, почему многие из них задумываются о продаже своих машин. Уж больно дорого встает содержание. Особенно, если ломается какая-то важная его часть. Так произошло с Фольксвагеном Пассатом В5 брестчанина Валерия. Мужчина работает в такси на своей машине и в последнее время многие детали стали выходить из строя.

«Пару месяцев назад начала барахлить турбина и я понял, что надо ремонтировать. Конечно, дело хлопотное, но я вожу людей и поэтому для меня – безопасность моих пассажиров превыше всего, – поясняет ситуацию наш собеседник. – Решил делать геометрию турбины в сервисе. Мастер посмотрел и сказал: «Все сделаю. Приезжайте через два часа». Я приехал, отдал 100 рублей, а через месяц турбина снова начала барахлить. Конечно, гарантии мне никто не дал. Сказали только, что турбина старая и тут как карта ляжет. Не легла».

Валерию пришлось заказывать новую автозапчасть в соседней Польше, а взамен высылать старую. Конечно, дело хлопотное, но зато надежнее и дешевле, чем в Беларуси.

«Я просто уверен, что если бы поляки делали такой ремонт, то они сразу бы поставили новую турбину и дали бы гарантию. Да, мне бы это обошлось в 600 злотых (457 белорусских рублей). Но это явно надежнее, чем покупка и установка новой турбины здесь. Да какое там! Ее просто здесь не купишь. Проще там сразу заказать, чем здесь заниматься поиском. Это выливается в целый квест».

Автолюбитель Дмитрий, разделяя мнение нашего предыдущего собеседника, также заказал моторное масло в Польше. Дело в том, что цена на этот расходник в Беларуси и в соседней «незагранице» отличается в 2 раза. Где дороже – понятно без объяснения.

«Ну вот как так может быть? Здесь масло стоит 136 рублей, а в Польше 88 злотых. Что в пересчете на белорусские – 67 рублей. Допроцветались, – возмущается Дмитрий. – А ведь раньше, еще какой-то год назад стоило примерно одинаково».

Перебои поставок автозапчастей и расходников ощутил и Виктор. Автолюбитель признает, что санкции, связанные с выборами, а потом и с войной, соучастницей которой является лукашенковская Беларусь, больно ударили по автомобильному рынку.

«У нас с запчастями проблема большая. Во-первых, многих нет. А те, которые есть, взлетели в цене до небес. Хочу поменять масляной фильтр для своей БМВ, но он стоит 80 рублей, а в Польше на наши деньги 40, – сравнивает цены собеседник «БГ». – Та же история с автомобильным маслом для моей машины. У нас стоит 200 рублей, а там 160 злотых. В белорусских это 122 рубля. Разница довольно ощутимая. Даже если платить за доставку. И так во всем. Дешевле на такси гонять».

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