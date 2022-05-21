Британия хочет вооружить Молдову по стандартам НАТО

Британия хочет вооружить Молдову по стандартам НАТО6
- 21.05.2022, 13:46
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Лондон уже обсуждает этот вопрос с союзниками.
Великобритания намерена вооружить Молдову по стандартам НАТО, чтобы та могла защитить себя в случае вторжения. Сейчас Лондон ведет переговоры с союзниками по этому вопросу.
Об этом заявила главы МИД страны Лиз Трасс в интервью The Telegraph.
"Я хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы проводим с нашими союзниками. Путин совершенно четко заявил о своих амбициях по созданию великой России, и то, что его попытки захватить Киев не имели успеха, не означает, что он отказался от этих амбиций", - отметила Трасс.
Она пояснила, если такие планы будут приняты, члены военного альянса НАТО предоставят Молдове современное вооружение, заменив ее технику советских времен, и научит солдат, как его использовать.
"Этот шаг станет заметным расширением военной поддержки Великобритании в регионе и еще одним признаком того, что она рассматривает вторжение в Украину как долгосрочный поворотный момент", - резюмировала Трасс.