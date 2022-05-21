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Врач назвала продукты, ускоряющие похудение

  • 21.05.2022, 14:05
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Врач назвала продукты, ускоряющие похудение

Они ускоряют обмен веществ и выступают в роли природного энергостимулятора.

Диетолог посоветовала худеющим людям есть квашеную капусту и свежие ягоды.

Янтарная кислота, которой богата квашеная капуста ускоряет обмен веществ и выступает в роли природного энергостимулятора, который способствует избавлению от лишних килограммов, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Людям, соблюдающим диету лучше отказаться от излишне сладких и калорийных фруктов или овощей. Лучше исключить из рациона бананы и виноград, поскольку в них много сахара. Желающим сбросить лишний вес необходимо чаще есть капусту, особенно квашеную.

«Там есть тартроновая кислота, которая блокирует переход углеводов в жиры. Плюс в квашенной капусте много янтарной кислоты, а янтарная кислота участвует в цикле Кребса, то есть она ускоряет метаболизм», — отметила диетолог.

Врач также порекомендовала есть чернику, голубику и клюкву, в ягодах содержится большое количество полифенолов, они улучшают кровообращение и обменные процессы.

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