В Харьковской области ВСУ ликвидировали подполковник Герасимова

В Харьковской области ВСУ ликвидировали подполковник Герасимова10
- 21.05.2022, 14:09
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Найдено захоронение оккупантов с самодельными крестами.
В Золочевском районе Харьковской области нашли захоронение русских солдат.
Об этом сообщает начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.
В полицию поступили сообщения о найденных могилах на разных улицах. На них не было никаких знаков, лишь самодельные кресты.
"Нам пришлось выкопать эти могилы - для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Русские не заинтересованы забирать убитых. Всего было найдено 6 трупов, в форменной одежде ВС РФ, один из них - подполковник Герасимов В.С.", - сообщил Болвинов.