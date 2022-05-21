Не хотят воевать за РФ: мужчины с Донбасса активно сотрудничают с украинской разведкой

Не хотят воевать за РФ: мужчины с Донбасса активно сотрудничают с украинской разведкой3
- 21.05.2022, 14:10
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Население региона саботируют указания оккупантов.
Среди жителей оккупированных территорий увеличилось количество сотрудничающих с СБУ и разведчиками. В частности, мужчины саботируют указания оккупантов, несмотря на угрозы ареста.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей", - говорится в сообщении.
В ГУР добавляют, что после полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах РФ.
Как сообщалось, российские военные не хотят воевать в Украине, поэтому специально себя травмируют, или просто убегают в Россию, продлевать контракты никто не хочет.