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Не хотят воевать за РФ: мужчины с Донбасса активно сотрудничают с украинской разведкой

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  • 21.05.2022, 14:10
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Не хотят воевать за РФ: мужчины с Донбасса активно сотрудничают с украинской разведкой

Население региона саботируют указания оккупантов.

Среди жителей оккупированных территорий увеличилось количество сотрудничающих с СБУ и разведчиками. В частности, мужчины саботируют указания оккупантов, несмотря на угрозы ареста.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день испытывают оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей", - говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что после полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах РФ.

Как сообщалось, российские военные не хотят воевать в Украине, поэтому специально себя травмируют, или просто убегают в Россию, продлевать контракты никто не хочет.

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