Что почем сейчас на Комаровском рынке? 3 21.05.2022, 14:13

2,314

Цены на черешню доходят до 80 рублей за килограмм.

Что и по какой цене предлагают на главном рынке столицы, посмотрела корреспондент агентства «Минск-Новости».

На прошлой неделе на Комаровке появилась первая отечественная клубника. За ягоду из белорусских теплиц сразу просили от 20 до 30 рублей за кг, сейчас цены немного упали. Реально купить кило уже за 10 рублей. Дешевле, как говорят продавцы, будет не раньше, чем через две-три недели. Греческая клубника в конце мая сравнялась по цене с нашей.

Пока немало придется отдать за черешню. Разбежка цен на ягоду огромная — от 10 до 80 рублей. Но средний прайс — 20–30 рублей, за эти деньги можно отыскать вполне симпатичные плоды.

Килограмм голубики реально найти за 30 рублей, но чаще попадаются прилавки с ягодой по 40–50, а иногда и за все 70.

Постепенно ряды заполняются и фруктами, по которым минчане успели соскучиться за зиму. Но ожидать большого выбора и низких цен пока не стоит, ведь сезон только начался.

Тем не менее на прилавках уже заметны персики, нектарины и абрикосы. В большинстве мест стоят они одинаково — по 15–20 рублей.

В горках цитрусовых получится отыскать мандарины по 4–11 рублей, апельсины и лимоны — за 5–9, гранаты — в среднем по 6–8.

Купить яблоки в конце мая можно дешевле, чем еще пару недель назад. Сейчас ценники стартуют от 3 рублей. Груши обойдутся в 7–9, сливы — в 15, а виноград — в 8–10.

Иранские арбузы отдают за 4–6 рублей за кило. Продавцы уверяют, что в мае ягода ничем не хуже августовской.

Из экзотики на рядах есть манго. Разбежка по стоимости заметная: одну штуку продают и за 3, и за 30 рублей.

Овощами на Комаровке сегодня заполнены многие прилавки. Не так давно сезон наступил для колючих белорусских огурцов. Пинские овощи сейчас реализуют за 4–6 рублей за кг.

Выбор томатов огромен: цены начинаются от 4–5 рублей и доходят до 10. Есть уже и молодые белорусские кабачки со свеклой. Кило первых в среднем обойдется в 5 рублей, а свекольный пучок — в 3.

Стоимость килограмма сладкого перца стартует от 5 рублей, баклажанов — в районе 3, ранней белокочанной капусты — до 1,5 рубля.

Среди молодой картошки есть азербайджанская, египетская и российская. Средняя стоимость — 2–3 рубля. Белорусский прошлогодний картофель реализуют от 80 копеек.