Украинские десантники подбивают из «Стугны» вражеские БМП на полном ходу 4 21.05.2022, 14:24

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За сутки бойцы 80-й бригады уничтожили восемь единиц техники оккупантов.

За прошлые сутки противотанковые подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили восемь единиц техники оккупантов. Часть танков и боевых машин сожгли с помощью украинского ПТРК "Стугна-П".

О впечатляющем "улове" 80-й бригады сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook.

"За минувшие сутки противотанковыми подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожены три танка, три боевых машины пехоты и две боевые машины десанта. Продолжаем вести боевые действия и уничтожать захватчиков нашей родной земли", — сообщили в Генштабе.

На видео ниже показывается, как пять единиц техники уничтожили из ПТРК "Стугна-П". Условия для нанесения ударов были разными. Техника находилась посреди городской застройки, возле лесистой местности и была спрятана среди густой растительности. А одну из боевых машин взорвали, когда она ехала по грунтовой дороге.

Напомним, ПТРК "Стугна-П" используется многими подразделениями ВСУ для выполнения разных задач. Вчера, 20 мая, бойцы Сил специальных операций применили оружие для нанесения удара по позиции российского противотанкового подразделения. В результате удалось уничтожить боекомплект и часть личного состава врага.

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