«У него винтовка снайперская, а глаза в разные стороны смотрят!» 7 21.05.2022, 14:40

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Оккупанты уже не знают, кого мобилизовать на войну с Украиной.

СБУ перехватила телефонные разговоры оккупантов, свидетельствующие о непригодности к военным действиям многих мобилизованных в армию РФ.

Один из таких перехватов публикует советник главы МВД Украины Антон Геращенко:

- Замахали уже, замахали… Тут никто ничего не поймет, все в неведении, тут перемешано, косые, кривые, безрукие.

- Да-да, я знаю!

- Понабирали такое отребье, куда вы пхнете…, у него винтовка снайперская, а у него глаза в разные стороны смотрят!

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