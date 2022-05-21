«У него винтовка снайперская, а глаза в разные стороны смотрят!»7
- 21.05.2022, 14:40
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Оккупанты уже не знают, кого мобилизовать на войну с Украиной.
СБУ перехватила телефонные разговоры оккупантов, свидетельствующие о непригодности к военным действиям многих мобилизованных в армию РФ.
Один из таких перехватов публикует советник главы МВД Украины Антон Геращенко:
- Замахали уже, замахали… Тут никто ничего не поймет, все в неведении, тут перемешано, косые, кривые, безрукие.
- Да-да, я знаю!
- Понабирали такое отребье, куда вы пхнете…, у него винтовка снайперская, а у него глаза в разные стороны смотрят!