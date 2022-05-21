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Один из флагманов белорусского текстиля второй год подряд работает в минус

  • 21.05.2022, 14:48
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Один из флагманов белорусского текстиля второй год подряд работает в минус

Чистый убыток предприятия превысил 6 млн рублей.

ОАО «Моготекс», один из флагманов белорусского текстиля, второй год подряд сработало в минус, пишет OL. По итогам 2021 года чистый убыток превысил 6 млн рублей. Годом ранее было примерно минус 15 млн.

В то же время есть небольшой рост выручки: 118 млн рублей против 106 млн. Непокрытый убыток немного снизился, но сумма пока существенная — свыше 49 млн.

«Моготекс» на 98,52% принадлежит государству. Остальные микродоли у более 7,6 тыс. физлиц. Основа производства — хлопчатобумажные ткани. У компании также есть девять магазинов в Могилеве, Бресте, Рогачеве, Бобруйске, Кобрине.

Как сообщалось, одной из причин операционных убытков могут быть инвестиции в производство.

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