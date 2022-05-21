«Гарпун» или NSM: США выбирают противокорабельную ракету для деблокады портов Украины 6 21.05.2022, 14:58

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В чем преимущества каждого из этих комплексов?

США уже работают над потенциальным решением передать Украине дальнобойные противокорабельные ракеты, чтобы Украина могла разблокировать свои порты в Черном море.

Это решение рассматривается уже на высоком уровне, хотя на пути передачи этого вооружения стоит несколько важных вопросов. В частности, речь идет о механизме поставки, который может быть непосредственно от США или от другой страны НАТО, обучении расчетов, а также наличие готовых к передаче ракетных комплексов береговой обороны, пишет УНИАН.

Но существует всего два варианта, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Речь идет о противокорабельных ракетах Harpoon от Boeing или Naval Strike Missile от норвежской Kongsberg и американской Raytheon Technologies.

Передача Harpoon

Самой главной задачей на пути передачи противокорабельных ракетами Harpoon в Украину является то, что наземных пусковых для нее не существует. Но, как пишет Reuters, Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями, включающими снятие пусковой установки с американского корабля.

Технически это возможный вариант, но он почти равнозначен конструированию наземной компоненты комплекса с нуля. Ведь речь идет не просто о том, чтобы просто поставить пусковую на трейлер, а решить очень сложную задачу по взаимодействию целого ряда систем, обеспечивающих ее старт. Включая формирование и закладку в ракету информацию о цели и маршруте полета.

Характеристики AGM-84L Harpoon Block II

Дальность запуска: 124 км

Скорость: около 850 км/ч

Масса ракеты: 628 кг.

Вес боевой части: 221 кг

Передача Naval Strike Missile

В пользу поставки Naval Strike Missile говорит то, что это уже существующий ракетный комплекс береговой обороны. И он будет более простым с точки зрения материально-технического обеспечения.

В эксплуатации батареи NSM есть в Польше, новая партия производится для Румынии, а в США морская пехота испытывает комплекс на беспилотном наземном шасси.

Также не стоит забывать, что Naval Strike Missile также используется на американских кораблях, как и Harpoon. В частности, ею вооружены стелс-корабли класса Independence, относящихся к типу боевых кораблей прибрежной зоны.

Характеристики Naval Strike Missile

Дальность запуска: 185 км

Скорость: высокий дозвук

Масса ракеты: 410 кг.

Боевая часть: 125 кг

Harpoon против NSM

Если отбросить вопрос поставки этих комплексов, а оставить только сравнение их боевых возможностей, то Naval Strike Missile имеет большую зону поражения на 60 км. Следует отметить, что Reuters указала дальность в 250 км, но производитель ракеты в спецификации отмечает "100 nautical mile" (более 185 км).

В любом случае дальности Naval Strike Missile в 185 км хватает, чтобы с позиционного района на юге Одессы контролировать всю северо-западную акваторию Черного моря, включая остров Змеиный, а также достреливать до мыса Тарханкут оккупированного Крыма.

Последнее имеет особое значение, ведь именно этот мыс используется в РФ, как место запуска противокорабельных ракет. А Naval Strike Missile, в отличие от Harpoon, имеет возможность эффективно работать по наземным целям. Последнее связано с тем, что ракета имеет тепловизионное наведение, в отличие от радиолокационной головки в Harpoon.

Это и есть еще одним преимуществом NSM, потому что ракета ничего не излучает и защитные системы кораблей, предупреждающие об излучении радиолокационных головок самонаведения, просто не сработают. Также Naval Strike Missile изготовлена по технологии стелс и вероятность того, что она будет замечена на радаре значительно меньше чем у Harpoon.

Единственное преимущество Harpoon - вес боевой части, которая почти вдвое больше норвежского конкурента. С одной стороны 221-кг боевую часть можно считать существенным преимуществом. Но на практике двух 150-кг БЧ ракет "Нептун" хватило для того, чтобы потопить крупнейший боевой корабль РФ в Черном море - ракетный крейсер "Москва".

То есть, с точки зрения сравнения боевых возможностей и эффективности Naval Strike Missile выглядит гораздо более перспективно. Что легко объясняется тем, что норвежская ракета – это новая разработка и новое поколение такого оружия.

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