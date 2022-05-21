Куда съездить в Беларуси летом: пещера, каньон, Меркурий, самый большой остров и дом-крепость 3 21.05.2022, 15:05

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Список необычных отечественных туристических локаций, о которых вы могли и не догадываться.

Весна, так и не успев начаться с точки зрения погоды, подходит к своему календарному концу. Впереди у белорусов – отпускная пора. Хотя большинство стран и сняли пандемийные ограничения, отправиться на пляжный или заграничный отдых не такая уж и легкая задача. Так, из Беларуси до сих пор не летают самолеты в европейские страны, а многие посольства не возобновили выдачу виз. А еще в 2022 году для белорусов «отвалилась» Украина.

«Комсомолка» составила список необычных отечественных туристических локаций, о которых вы могли и не догадываться.

Белорусский Меркурий

Так еще называют Козьянские болота в одноименном заказнике, который находится в Шумилинском районе Витебской области.

Уникальность данной местности заключается в необычном ландшафте. Несколько тысяч лет назад с территории нынешнего заказника сошел ледник, который оставил после себя около 4 сотен микроскопических озер. И все они умещаются на площади всего в 5 квадратных километров. Вкупе это создает удивительный пейзаж, который и сравнивают с Меркурием. Планетный пейзаж дополняет практически полное отсутствие деревьев.

Впрочем, есть как минимум одно «но». Местность не подготовлена с точки зрения туризма. Это значит, что добираться до болот придется своим ходом. Равно, как и исследовать их. Но можно поискать проводника среди жителей соседних деревень.

Каньоны для любителей промышленного туризма

Природных каньонов, подобных американским, в Беларуси нет из-за особенностей ландшафта – практически вся наша территория представляет из себя равнину. Но есть несколько мест, где можно увидеть рукотворные аналоги.

Пожалуй, самое очевидное и захватывающее зрелище вас ожидает на карьере завода «Гранит» в Микашевичах Лунинецкого района, который уходит вглубь на многие десятки метров. Промышленный пейзаж здесь поражает воображение. Особенно, когда видишь огромные «БелАЗы», которые кажутся крошечными машинками.

Самостоятельно посетить данную локацию, конечно же, невозможно – дело в технике безопасности. А вот записаться на экскурсию можно, обратившись в администрацию предприятия. Стоимость посещения экскурсионной площадки – 10 рублей с человека, а на такие эксклюзивы, как возможность прокатиться на БелАЗе, - 280.

Велотрип по Налибокам

Если вы любите активный отдых и на «ты» с велосипедом, то можно отправиться в Воложинский район. На территории района (а также сопредельных регионов) раскинулась огромная Налибокская пуща. Ее ценность заключается не только в разнообразии флоры и фауны, но и одном из самых протяженных веломаршрутов Беларуси – примерно 150 километров.

Дороги, проложенные через агроусадьбы и другие знаковые места, практически на всем протяжении гравийные. Вообще, маршрут поделен на 5 участков, в зависимости от вашей подготовки и желания. А на самой длинной трассе ежегодно проходят соревнования по велотрейлу. Координаты маршрута несложно найти в любом поисковике.

Дворец Огинского

Эта достопримечательность идеально подходит для любителей архитектуры и истории. Здание, в котором на протяжении 20 лет жил автор бессмертного полонеза «Прощание с Родиной» Михал Клеофас Огинский, расположено в деревеньке Залесье, что в Сморгонском районе. В свое время усадьба слыла центром культурной жизни местных краев. Регулярно в доме проводились литературные и музыкальные вечера, выставки. За это усадьбу прозвали «Северными Афинами».

Стоит отметить, что недавно поместье отреставрировали и сделали несколько туристических активностей. Кроме обычной прогулки, вы можете поучаствовать в театрализованном представлении, выпить кофе и, конечно же, послушать знаменитый полонез. Добраться до усадьбы несложно своим ходом. Достаточно доехать на электричке до остановочного пункта Залесье, расположенного на линии Минск-Гудогай.

В Беларуси есть пещеры

Правда, пока доказано существование только одной. Она, как и пейзажи Меркурия, также расположена на территории Витебщины, но в Глубокском районе около деревни Сахновичи, что примерно в 200 километрах от столицы.

Пещерка совсем небольшая. Согласно исследованиям, она образовалась примерно 25 тысяч лет назад после схода ледника. Площадь объекта невелика – в пещере могут поместиться буквально 3-4 человека. То есть, основательной прогулки в поисках сталактитов да сталагмитов не получится. К тому же, сама пещера выглядит так, будто вот-вот рухнет. Все дело в том, что местные почвы в основном песчаные.

Тем не менее, получить необычный опыт в пределах Беларуси у вас наверняка получится.

Самый большой остров страны…

…находится снова-таки на Витебщине. Он располагается в акватории хорошо знакомого Освейского озера. В чем его особенность? Сложно представить, но еще лет 50 назад на острове, площадью в 5 квадратных километров, кипела жизнь. На нем располагалась деревня Остров, в которой жило несколько сотен человек, а также работали магазин, начальная школа и даже филиал местного колхоза! Кстати, остров имеет в чем-то мистическое название – Ду.

Сегодня, впрочем, все жители переехали на «материк». За несколько лет следов антропогенной деятельности практически не осталось. Зато появились дикие животные и необычные растения. Попасть на остров, в принципе, несложно. Для этого стоит обратиться в администрацию заказника «Освейский».

Уникальный памятник оборонительного зодчества

Который иначе называют домом-крепостью. Чтобы увидеть нетипичную для Беларуси достопримечательность, нужно добраться до деревни Гайтюнишки. Это в Вороновском районе Гродненщины. Когда-то этот дом построил лично для себя архитектор Нонхарт, который в целом специализировался на строительстве зданий для королевской семьи. Случилось это в далеком 1612 году.

Удивительно то, что дом сохранился до наших времен практически в первозданном состоянии, причудливо сочетая в себе готику и ренессанс. Не сохранились, разве что, многочисленные валы да водный ров. Сегодня, правда, он не является музеем. Здесь располагается корпус для лечения людей, которые совершили преступление, будучи в состоянии аффекта. Однако администрация учреждения о туристах позаботилась. Попасть на территорию можно, приобретя билет, параллельно записавшись у охранников в специальном журнале.

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