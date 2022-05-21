Мобилизованные в «ДНР» боевики ищут правозащитные организации, чтобы убежать с войны 2 21.05.2022, 15:15

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В перехваченном СБУ разговоре оккупант просит жену поискать, к кому можно обратиться за помощью.

Мобилизованые в "ДНР" оккупанты ищут правозащитные организации, чтобы убежать с войны РФ против Украины. Они сравнивают службу в российской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству.

Об этом свидетельствуют новые разговоры захватчиков, перехваченные СБУ.

"Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это", - рассказывает мобилизованный житель так называемой "ДНР" своей жене.

Он просит ее поискать, к кому можно обратиться за помощью, ибо сам – полностью растерян.

"В Россию не пожалуешься, потому, что это Россия заставила, петушилину (Пушилину - ред.) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал России, Украине – я буду предателем…",- говорит он.

"Что ж, даем подсказку для захватчиков, которые хотят остаться живыми: звоните по номеру 2402 и сдавайтесь в плен. Эта "горячая линия" специально создана для таких случаев. Вам помогут. Работает как для российских, так и для украинских номеров", - отметили в СБУ.

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