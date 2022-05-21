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В белорусской Зябровке возле границы с Украиной заметили много военной техники и солдат

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  • 21.05.2022, 16:11
  • 10,714
В белорусской Зябровке возле границы с Украиной заметили много военной техники и солдат

Среди них — и грузовик оккупантов со знаком «V».

В белорусской Зябровке (Гомельская область, недалеко от границы с Украиной) фиксируется много вспомогательной военной техники и солдат.

Такое наблюдение сделал читатель «Флагштока»:

«Вчера были в Зябровке, там еще та движуха, как будто в военный городок попал. Топливозаправщики Урал с красными квадратами без номеров, военные буханки с минскими номерами в том числе санитарная, солдаты с красным скотчем, предположительно ВС РБ, ходят по магазинам. Встретился и автомобиль орков — грузовик со знаком «V».

На самом аэродроме сейчас находятся ракетные комплексы ПВО, которые появились там после вывода боевых вертолетов РФ, территория аэродрома закрыта военными КПП.

Гомельские власти хотят использовать аэродром в Зябровке для учебных прыжков с парашютом уже с 1 июня, однако признаков сворачивания военных функций сейчас незаметно.

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