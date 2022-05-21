Генерал Бундесвера: Путин cформулировал для себя путь выхода из войны 9 21.05.2022, 15:24

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России было очень важно заполучить как можно больше военнопленных с «Азовстали».

Последние заявления и действия президента РФ Владимира Путина четко очертили нынешние, существенно "урезанные" "цели" России в войне – это та же "денацификация" и захват Донбасса. Об этом заявил отставной бригадный генерал армии Германии Райнер Швальб в интервью Deutsche Welle.

Он убежден, что попадание защитников Мариуполя в плен к российским оккупантам очень важно для Владимира Путина. Кремль вовсю будет использовать это для того, чтобы "продать" некую "победу" потребителям российской пропаганды внутри страны.

"России было очень важно захватить весь Мариуполь и заполучить как можно больше военнопленных с "Азовстали", потому что это укрепляет нарратив Владимира Путина о том, что он ведет войну против нацистов. Совершенно не важно при этом, состоит ли полк "Азов" на самом деле из нацистов или нет. Я думаю, что этот эпизод играет очень важную роль в его пропаганде внутри России", – отметил Швальб.

При этом он не согласен с опасениями, которые высказывают некоторые его коллеги, в частности, бывший генерал НАТО Эгон Раммс, по поводу того, что в России могут реализовать угрозы и казнить военнопленных из Мариуполя.

"Если вы имеете в виду возможное военное преступление в виде казни военнопленных, то этого не будет. Это только еще больше изолирует Россию. Не каждое заявление, которое делает парламентарий в Российской Федерации, реализуется", – заявил генерал Бундесвера, отвечая на вопрос журналиста.

В то же время, он не думает, что Кремль намерен использовать защитников "Азовстали" для обмена. Напротив: мужественных воинов из Мариуполя в России будут использовать для "усиления аргумента в борьбе с нацистами".

"Я в этой связи хотел бы вернуться к речи Путина 9 мая, о которой многие наблюдатели говорили, мол, в ней не было ничего нового. С моей точки зрения, примечательны были две вещи. Во-первых, он еще раз отметил, что ведет борьбу с "нацистами". А во-вторых, он особо подчеркнул, что речь идет о "наших парнях на Донбассе", как он выразился почти дословно. Таким образом, он, по сути, четко обозначил свои теперь уже ограниченные цели и тем самым cформулировал для себя путь выхода из войны", – убежден немецкий генерал.

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