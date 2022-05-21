Диктатура, зерно и геополитика 11 Руслан Шошин, «Белсат»

21.05.2022, 15:28

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Заключая гешефт с диктатором, Запад может открыть ящик Пандоры.

19 мая Совет Безопасности ООН обсудил вопрос продовольственной безопасности в 2022 году. В центре дискуссии стоял вопрос экспорта украинского зерна, которое в результате российской агрессии осталось заблокированным. Черноморские порты пока не могут выполнять своих функций. Таким образом, в ООН отметили, что эта ситуация может вызвать голод в странах третьего мира, куда ранее Украина экспортировала зерно. В Совбезе ООН решили рассмотреть возможность железнодорожного транзита товара через Беларусь.

Заключая гешефт с диктатором, Запад может быстро преодолеть существующую проблему, но открыть ящик Пандоры.

На первый взгляд, дело банальное: Россия заблокировала украинские порты и тем самым остановила экспорт украинского зерна через Черное море. Украина до войны была пятой в списке крупнейших мировых экспортеров, а в этом году боролась за вход в первую тройку. В украинских зернохранилищах находятся 20 млн тонн зерна. Проблема очень болезненная, ООН говорит об угрозе голода в странах третьего мира. Нехватку продовольствия уже испытывают Египет и страны Северной Африки. Москва разблокировать порты не соглашается, и очевидно, что стабилизация ситуации черноморского побережья Украины не вписывается в планы Кремля. Война продолжается, и мир ищет возможности избежать голода в бедных странах.

Часть зерна поступает из Украины в порт в румынской Констанце, которая находится всего в 400 км от Одессы. С украинского юга это кратчайший путь поездом в безопасное «натовское» пространство. Польша тоже делает что может. В апреле через польскую железную дорогу было перевезено 600 тысяч тонн зерна. Украинская сторона говорит о необходимости транзита 5 млн тонн в месяц.

В Варшаве начали говорить о строительстве совместной железной дороги и даже о расширении балтийских портов, но на это нужно время. Кроме того, Украина имеет широкие (советские) рельсы, а Польша узкие, поэтому теряется дополнительное время на границе. В случае с Беларусью такой проблемы нет, но дело, конечно, не только в широких рельсах.

Беларусь до санкций была одним из основных экспортеров калийных удобрений в мире. А использует их сельское хозяйство многих стран Европы. Например, в Польше для аграриев ввели государственные дотации на удобрения, так как цены на сырье выросли в несколько раз (повлиял и сильный скачок стоимости газа для местной промышленности). А подорожание автоматически сказывается на ценах в магазинах. Очевидно, что корпорации в странах ЕС заинтересованы в доставках «белорусского калия», на этот вопрос работает много лоббистов. Не удивлюсь, что если в США и ЕС все-таки примут предложения ООН и «заморозят» санкции против белорусского калия, объяснят это борьбой с мировым продовольственным кризисом.

Транзит зерна через Беларусь выгоден не только странам, которые это зерно приобретают, но в первую очередь Украине, которая это зерно продает. Поэтому многое будет зависеть от позиции властей в Киеве, которые сегодня имеют влияние на политику Запада. Если бы в Киеве сказали, что транзит через Беларусь категорически недопустим, скорее всего, он действительно был бы недопустим. Но так в Киеве не говорят. Надо помнить, что идет война, и история с Лукашенко – не только про зерно и не только про калий. Если открыть свою железную дорогу для зерна, то может открыть и для топлива с НПЗ в Мажейкяе, которое идет сегодня в обход, через Польшу, и которого так не хватает сегодня Украине? А может и с Мозырского НПЗ пойдет. Нельзя также исключать того, что кто-то (в Киеве, Брюсселе или Вашингтоне) действительно считает, что Лукашенко можно купить, отвлекая этим самым его от Кремля и уменьшая вероятность его непосредственного участия в войне против Украины. Пока никто из руководителей стран ЕС громко не высказался против инициативы ООН, а из этого следует, что разговоры идут.

«Лукашенко создает фальшивые дилеммы: или голод, или права человека – и предлагает Западу выбирать», – комментировала Светлана Тихановская. Ведь знает, что это ящик Пандоры. Открывая его, Запад перечеркивает свою политику, которую проводил в отношении диктатуры с 2020 года. Закрыть его будет очень сложно. Пока будут двигаться поезда с зерном, ввести очередные санкции также будет невозможно. А если бы Лукашенко подыграл Западу и выпустил на свободу хотя бы несколько сотен политических заключенных?..

Похоже, что дилемм Запад имеет гораздо больше в отношениях с Минском, чем «права человека или голод». Признавать оккупированной территорию Беларуси или не признавать? Закрывать полностью границу для торговли или только для грузовиков на белорусских номерах? Отключать все белорусские банки от SWIFT или только те, которые ни на что не влияют?

Руслан Шошин, «Белсат»

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